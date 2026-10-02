Torre Orsaia: finto dipendente comunale truffa un’anziana e porta via l’oro

Una truffa è stata messa a segno nella tarda mattinata odierna a Torre Orsaia. Vittima del raggiro una 76enne del posto. La malcapitata, come accade di consueto, è stata raggiunta telefonicamente da un finto dipendente comunale che le annunciava un blocco dei beni e del conto corrente.

Un’azione che le avrebbe impedito di accedere ai suoi soldi. Al contempo, il malvivente indicava all’anziana le modalità per sbloccare il conto e risolvere la vicenda: la donna avrebbe dovuto consegnare, di lì a breve, l’oro che conservava in casa.

La scoperta del raggiro e la chiamata ai Carabinieri

Una messa in scena riuscita in pieno. Ad accorgersi del raggiro, dopo qualche ora, è stato il marito della 76enne, al quale l’anziana ha raccontato l’accaduto soltanto al suo rientro a casa. Allertate le forze dell’ordine, l’abitazione della coppia è stata raggiunta dai Carabinieri della locale Stazione che, ascoltato il racconto della vittima, si sono messi subito alla ricerca dei malviventi, i quali hanno però fatto perdere le loro tracce.

Indagini in corso con il supporto della videosorveglianza

Le indagini proseguiranno senza sosta per identificare i colpevoli. Ad aiutare i militari, oltre alla testimonianza della donna, saranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in paese.