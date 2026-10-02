Vipera in casa a Centola: donna la cattura con uno straccio e la libera

Una vipera è comparsa all’interno di un’abitazione a Centola e la padrona di casa l’ha allontanata con un gesto tanto istintivo quanto rischioso: ha preso il rettile con uno straccio e lo ha lasciato in una pozzanghera sulla strada. L’episodio si è concluso senza conseguenze per la donna, ma riaccende l’attenzione sulle regole da seguire quando un serpente entra in casa.

Il rettile in casa e la reazione della donna

Sul momento la residente non si sarebbe accorta della pericolosità dell’animale. Con un semplice straccio l’ha afferrato e portato fuori dall’abitazione, depositandola in una pozza d’acqua in strada.

Secondo quanto emerso, l’esemplare era probabilmente già debole a causa delle temperature. Una condizione che ha reso più semplice la cattura e ha contribuito a evitare esiti più gravi. La donna ha poi chiesto informazioni sui social sul tipo di serpente e a quel punto ha appurato la sua pericolosità.

Un episodio in un periodo delicato per il territorio

La vicenda arriva in una fase già sensibile per il Cilento. Negli ultimi tempi sono state infatti segnalate diverse aggressioni da parte di vipere, con le polemiche conseguenti sulla gestione dei soccorsi e sulla disponibilità delle cure negli ospedali locali.

L’intervento dell’associazione Genesi

Davanti a situazioni come questa, il consiglio degli esperti resta uno: evitare il fai da te e rivolgersi subito a personale qualificato. Sul territorio opera da tempo l’associazione Genesi, impegnata nel recupero in sicurezza di rettili e fauna selvatica, che vengono poi reimmessi nel loro habitat naturale.

Il presidente Gerardo Scotti ha fornito i dettagli sull’esemplare: si tratta di una femmina di Vipera aspis francisciredi, specie presente nell’area. Scotti ha inoltre sottolineato l’eccezionalità del gesto della residente, definendo molto coraggiosa la scelta di manipolare il serpente con un semplice straccio.

Cosa fare se si trova una vipera in casa

Per chi dovesse trovarsi in una situazione analoga, le indicazioni generali sono queste: