Vibonati, presentazione del libro di Tino Iannuzzi dedicato ad Aldo Moro

Sabato 10 ottobre, con inizio fissato alle ore 18.30, l’Auditorium Casa del Mare di Vibonati ospiterà la presentazione del libro scritto da Tino Iannuzzi, un’opera interamente incentrata sul pensiero, sul percorso e sulla perdurante eredità politica e culturale di Aldo Moro. L’appuntamento culturale rappresenta un momento di riflessione collettiva per analizzare una delle figure centrali della storia repubblicana italiana, approfondendone la visione politica e il metodo di governo.

Il programma della presentazione e gli interventi istituzionali

La serata prenderà il via con i saluti istituzionali affidati al sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli, che aprirà ufficialmente i lavori dell’incontro. A seguire, l’autore Tino Iannuzzi svilupperà i temi centrali del volume dialogando con il senatore Leo Borea, in un confronto aperto sulle analisi storiche e politiche contenute nel testo. La moderazione del dibattito sarà curata da Maria Emilia Cobucci, che guiderà gli interventi e il successivo confronto con il pubblico presente in sala.

Un confronto sul pensiero e sull’eredità di Aldo Moro

L’evento culturale è stato ideato come un’importante occasione di approfondimento e di dibattito pubblico su una delle personalità più complesse e significative delle istituzioni italiane. Attraverso l’analisi delle idee e del metodo politico di Aldo Moro, l’incontro offrirà ai partecipanti chiavi di lettura utili per comprendere le radici della democrazia italiana e l’attualità del pensiero politico del leader democristiano nel contesto contemporaneo.