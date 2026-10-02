Cilento

Perito celebra San Francesco in occasione dell’ottocentesimo anniversario della morte

Il borgo cilentano di Perito celebra San Francesco d'Assisi, unendo fede, musica popolare e solidarietà

Di:
Daniele Romualdi
Perito celebra San Francesco: nel Cilento nasce una nuova tradizione

Il comune cilentano di Perito si prepara a celebrare per la prima volta San Francesco d’Assisi con un programma che rientra nell’ambito dell’ottocentesimo anniversario della morte del Santo in programma il prossimo 4 ottobre.

Un evento storico per la comunità cilentana

Il borgo di Perito vive una giornata di profonda rilevanza spirituale e civile in coincidenza con il ripristino della festività nazionale dedicata al Patrono d’Italia. Le celebrazioni sono curate dal comune di Perito con il Comitato Feste della Parrocchia San Nicola di Bari, guidato dal nuovo parroco don Mario Felicella insieme ai membri Giovanni Sarnicola, Orietta Apolito, Enrico Lava e Luca Baglivi.

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Il programma delle celebrazioni tra fede e cultura

Le attività si articolano in due momenti principali per valorizzare sia il centro istituzionale che i luoghi simbolo del paese.

La mattina del 4 ottobre, alle ore 11:30, la Chiesa Madre ospita la Santa Messa solenne officiata da don Mario Felicella. La funzione si conclude con la tradizionale distribuzione del pane e dell’uva, richiamando i valori della condivisione e della terra feconda.

Il pomeriggio, alle ore 18:15, la Cappella di Santa Maddalena ospita l’esibizione del gruppo Damadakà, ensemble di ricerca e recupero delle tradizioni popolari, che propone sonorità arcaiche e mediterranee in sintonia con la spiritualità francescana.

Solidarietà e impegno civile

La giornata unisce la devozione alla cittadinanza attiva attraverso la partecipazione alla campagna nazionale dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Durante gli eventi è presente un banchetto benefico de “La Mela di AISM” per sostenere la ricerca scientifica. L’iniziativa gode del supporto dell’Amministrazione Comunale e della Società editoriale Iuppiter Group, coinvolgendo cittadini e visitatori in questo nuovo capitolo della tradizione cilentana.

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