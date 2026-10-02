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Tornano le mele AISM per combattere la sclerosi multipla: ecco dove trovarle nel Cilento e Diano

Dal 2 al 4 ottobre torna l'iniziativa solidale delle Mele AISM. Ecco l'elenco delle piazze nel Cilento e nel Vallo di Diano che aderiscono all'iniziativa

Di:
Roberta Foccillo
Mele Aism

Ritornano nei principali centri italiani le Mele AISM, la storica campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per sostenere la lotta contro una patologia neurologica complessa. Nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre, sarà possibile acquistare un sacchetto di mele e donare un contributo concreto alla ricerca scientifica.

L’AISM rappresenta oggi l’unica realtà in Italia a gestire in modo organico e integrato le sfide legate alla sclerosi multipla (SM). Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1968, l’associazione opera per tutelare i diritti delle persone affette da SM, migliorare l’efficienza dei servizi socio-sanitari sul territorio e indirizzare le risorse verso gli studi scientifici più promettenti. Parallelamente all’acquisto delle mele nelle piazze, è attivo il numero solidale 45512, ideato per raccogliere ulteriori fondi destinati in modo specifico alla ricerca sulle forme più gravi e aggressive della malattia.

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Dove trovare le Mele AISM nel Cilento e Vallo di Diano: l’elenco in ordine alfabetico

Di seguito è consultabile la mappa completa e ordinata alfabeticamente dei comuni e dei punti di presenza dei volontari AISM nel territorio del Cilento, Vallo di Diano e nelle zone limitrofe:

  • Atena Lucana — Piazza principale (sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Capaccio Paestum — Piazza Basilicata (sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Felitto — Piazza principale (mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 ottobre)
  • Gioi — Piazza Andrea Maio (sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Lagonegro — Viale Roma (venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Orria — Piazza Vittoria (domenica 4 ottobre)
  • Perdifumo — Piazza principale (domenica 4 ottobre)
  • Perito — Piazza principale (domenica 4 ottobre)
  • Piaggine — Via Vittorio Veneto (venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Pollica — Chiesa San Nicola di Bari (venerdì 2 e sabato 3 ottobre)
  • Pollica — Piazza della Cortigia (venerdì 2 e sabato 3 ottobre)
  • Postiglione — Piazza principale (sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Rofrano — Piazza Cammarano (sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Salento — Piazza Municipio (sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Salerno — Chiesa Medaglia Miracolosa Parco Pinocchio (sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Salerno — Via Dalmazia, Chiesa San Demetrio (domenica 4 ottobre)
  • Salerno Pastena — Piazza Caduti civili di Brescia (sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Salerno (Rione Petrosino) — Chiesa San Paolo (domenica 4 ottobre)
  • Sicignano degli Alburni — Piazza Biagio Germano (domenica 4 ottobre)
  • Stio — Piazza Vittorio Veneto, Chiesa SS. Pietro e Paolo (sabato 3 e domenica 4 ottobre)
  • Valva — Piazza Rimembranza (domenica 4 ottobre)

La malattia in Italia

In Italia sono 150mila le persone che convivono con la sclerosi multipla e ogni anno vengono registrate circa 3.650 nuove diagnosi, in media una ogni tre ore.

La malattia rappresenta la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. Interessa prevalentemente le donne e una persona su due riceve la diagnosi prima dei 40 anni. Può manifestarsi anche in età pediatrica: circa il 10% delle diagnosi riguarda bambini e adolescenti sotto i 18 anni.

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