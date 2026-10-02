Estate 2026 record di caldo: ad Agropoli urgente il piano per il verde urbano

L’estate 2026 si è ufficialmente registrata come la più calda di sempre dal 1950. Di fronte a una tendenza climatica che vede le temperature medie in costante crescita, la sfida non riguarda soltanto la riduzione delle emissioni, ma richiede un intervento urgente per adattare i centri urbani alle ondate di calore attraverso la forestazione.

L’urgenza della forestazione urbana contro le isole di calore

Il riscaldamento globale impone una trasformazione radicale delle aree cittadine per proteggere la salute pubblica. Secondo l’analisi diffusa dal circolo Legambiente Stella Maris di Agropoli, gli alberi rappresentano uno strumento indispensabile per mitigare gli effetti estremi del meteo. La vegetazione agisce infatti come un climatizzatore naturale e un depuratore dell’aria, contrastando la formazione delle isole di calore urbano e attenuando l’impatto delle precipitazioni intense.

La crisi climatica colpisce in modo diseguale, penalizzando soprattutto le fasce vulnerabili della popolazione. Come sottolineano gli ambientalisti, “a causa delle temperature torride a soffrire di più sono le persone fragili, a basso reddito, che non possono permettersi i condizionatori, gli anziani e soprattutto i bambini che non possono giocare nei parchi, che ad Agropoli sono completamente spogli di alberi”.

Gli strumenti per una gestione sostenibile del verde

Per pianificare interventi efficaci, le amministrazioni locali devono dotarsi di strumenti tecnici precisi. La strategia delineata da Legambiente per Agropoli si fonda su tre pilastri normativi e di pianificazione:

Il censimento del verde : un’indagine conoscitiva preliminare per mappare il patrimonio arboreo esistente.

: un’indagine conoscitiva preliminare per mappare il patrimonio arboreo esistente. Il piano del verde comunale : un documento strategico che definisce lo sviluppo futuro dell’infrastruttura vegetale cittadina.

: un documento strategico che definisce lo sviluppo futuro dell’infrastruttura vegetale cittadina. Il regolamento del verde pubblico e privato: la norma che disciplina la tutela e la gestione delle piante sia nelle aree pubbliche sia nei contesti privati, fondamentali per garantire la stabilità ecologica complessiva.

L’appello all’amministrazione comunale di Agropoli

Il dibattito politico locale si concentra ora sull’iter burocratico per l’adozione delle normative di settore. L’associazione ambientalista rivolge un invito esplicito agli organi istituzionali affinché si sblocchi la situazione in tempi brevi.

L’appello si chiude con una richiesta precisa: “Invitiamo, pertanto, la Commissione Consiliare competente, che fino ad oggi ha ostacolato l’approvazione del regolamento del verde, ad approvarlo tempestivamente, affinchè il provvedimento possa essere poi approvato in Consiglio Comunale e consentire alla Giunta Comunale di programmare la forestazione urbana della città, stanziando risorse adeguate nei prossimi bilanci preventivi”.