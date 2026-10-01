Cilento

Rutino diVino: nel borgo la prima edizione dedicata al vino cilentano

Sabato 3 ottobre prima edizione di Rutino diVino nel centro storico: cantine aperte, antica pigiatura, sapori tipici e musica dal vivo.

Di:
Ernesto Rocco
Rutino

Il centro storico di Rutino si prepara a celebrare la sua vocazione enologica più autentica con la prima edizione di “Rutino diVino”, un evento in programma sabato 3 ottobre a partire dalle ore 20:00. Promossa dalla Pro Loco “E. Cortazzo” con il patrocinio del Comune, la manifestazione punta a valorizzare un legame profondo con il territorio, ricordando che proprio qui, già negli anni Cinquanta, nacque la prima cantina sociale del Cilento.

Un viaggio tra le cantine storiche del borgo

La serata offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi direttamente nei luoghi della produzione vitivinicola locale attraverso l’apertura straordinaria e le visite guidate a Cantina Barone e Cantina Magnoni. L’itinerario nel borgo antico non sarà soltanto un percorso di degustazione, ma un’esperienza culturale completa che comprenderà una dimostrazione dal vivo dell’antica pigiatura dell’uva, permettendo al pubblico di riscoprire i gesti della tradizione contadina cilentana.

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Sapori tipici e intrattenimento musicale

Il programma della manifestazione unisce la promozione delle eccellenze enogastronomiche all’intrattenimento culturale. Lungo le vie del centro storico, le degustazioni delle specialità tipiche del territorio saranno accompagnate da spettacoli di artisti di strada e dalla musica dal vivo di Daniele Botticchio. La serata si concluderà con il DJ set di Fabbre DJ, unendo momenti di convivialità e valorizzazione del patrimonio locale.

La riscoperta delle radici locali

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rinsaldare il rapporto tra la comunità e la sua storia agricola. Con questo evento si intende valorizzare una tradizione che appartiene al paese e a chi ha coltivato la vite nel tempo, dando risalto all’impegno dei giovani della Pro Loco nel promuovere il centro storico attraverso iniziative culturali e di promozione territoriale.

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