Paola-Napoli: centenario cade in treno, salvato dalla Polfer a Sapri

Un pomeriggio di forte apprensione si è vissuto a bordo del treno regionale Paola-Napoli, a causa di una rovinosa caduta che ha visto protagonista, suo malgrado, un passeggero centenario. L’episodio si è verificato nei minuti immediatamente precedenti all’arrivo del convoglio nello scalo ferroviario di Sapri. La situazione è apparsa subito seria ai presenti all’interno del vagone, i quali, intuendo la gravità dell’accaduto, hanno immediatamente allertato la Polizia Ferroviaria per attivare tempestivamente i soccorsi.

L’intervento tempestivo della Polfer e del 118

All’arrivo del treno nella stazione di Sapri, gli agenti della Polfer erano già pronti ad agire. I poliziotti hanno raggiunto rapidamente il vagone e hanno bloccato qualsiasi tentativo di spostare il ferito prima dell’arrivo del personale medico, una mossa fondamentale per evitare complicazioni cliniche legate al trauma. Poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 della New Geo, che hanno provveduto a immobilizzare e stabilizzare l’anziano direttamente sui binari, riscontrando una frattura scomposta del femore.

Il ricovero all’ospedale dell’Immacolata di Sapri

Dopo le prime manovre di stabilizzazione effettuate sul posto, il centenario è stato trasferito d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri per gli esami clinici del caso. Sottoposto agli accertamenti diagnostici, il paziente è stato successivamente ricoverato nel reparto di ortopedia per ricevere le cure necessarie. La coordinazione impeccabile tra gli operatori della Polfer e i soccorritori sanitari ha permesso di gestire l’emergenza in modo impeccabile, scongiurando conseguenze peggiori per l’anziano.