Agropoli sul tetto d’Europa nell’equitazione con la Scuderia Top America

Agropoli festeggia un trionfo storico nell’equitazione continentale grazie all’affermazione della Scuderia Top America ai Campionati Europei Euro Paint 2026 di Kreuth, in Germania. Lo stallone EM Awesome Imprint ha conquistato il titolo di Campione d’Europa nella categoria 3 Years Old & Aged Stallion, portando la città cilentana ai vertici internazionali del settore.

Il trionfo europeo in Germania

Il prestigioso riconoscimento ottenuto in terra tedesca premia l’eccellenza della realtà guidata dal proprietario Vito Marotta. Questo risultato corona un percorso di costante crescita per l’esemplare equino, che aveva già dimostrato il proprio valore aggiudicandosi il titolo di Campione d’Italia durante la scorsa edizione della Fiera Cavalli di Verona.

Il verdetto unanime della giuria internazionale

La vittoria ottenuta a Kreuth è stata definita netta e incontestabile dagli addetti ai lavori. La giuria internazionale, composta da esperti provenienti da Germania, Francia e Stati Uniti, ha assegnato all’unanimità il primo posto assoluto allo stallone di Agropoli.

Tre giudici su cinque lo hanno inoltre incoronato Grand Champion, confermando le qualità morfologiche superiori e la spettacolarità dell’animale all’interno del contesto agonistico europeo.

Il lavoro d’équipe e la preparazione tecnica

Dietro questo prestigioso traguardo internazionale c’è una solida preparazione tecnica curata nei minimi dettagli. Gli allenamenti e la presentazione sul campo di gara sono stati seguiti con precisione dal team GD Horses, formato da Diego Gambaruto e Giorgia Monticone.

Questo successo corale non solo premia la dedizione della Scuderia Top America, ma dà grande lustro all’intero territorio del Cilento, consacrandolo tra i punti di riferimento dell’equitazione di alto livello in Europa.