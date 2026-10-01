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Capre di Anacapri, salta il trasferimento ad Agropoli: restano sull’isola in un’oasi

Le capre di Anacapri non saranno trasferite ad Agropoli. L'amministrazione isolana ha trovato una nuova azienda locale per ospitarle in regime di oasi.

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Capre di Anacapri, salta il trasferimento ad Agropoli: restano sull’isola in un’oasi

Niente trasferimento nel Cilento per le capre di Anacapri. La vicenda che nei mesi scorsi aveva acceso il dibattito pubblico e sollevato le proteste di diverse associazioni si è conclusa con una svolta definitiva: gli animali resteranno sull’isola, accolti in una nuova struttura locale gestita da un’azienda agricola del territorio.

Il passo indietro dell’azienda cilentana e la nuova destinazione

Il trasferimento delle capre ad Agropoli è definitivamente sfumato. L’amministrazione comunale di Anacapri ha infatti approvato una nuova delibera, prendendo atto della rinuncia da parte dell’azienda cilentana inizialmente individuata per ospitare il gregge.

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Di fronte al passo indietro, il comune guidato dal sindaco Franco Cerrotta si è attivato tempestivamente per trovare una soluzione alternativa. Gli uffici comunali hanno contattato una seconda azienda agricola, questa volta con sede direttamente ad Anacapri, che ha dato la propria disponibilità a prendersi cura degli animali. L’accordo prevede che le caprette vengano ospitate in regime di oasi, escludendo in modo categorico qualsiasi utilizzo commerciale di tipo produttivo o alimentare.

Le criticità ambientali sul monte Solaro

Alla base della decisione di ricollocare il gregge ci sono i problemi di carattere ambientale e idrogeologico registrati negli ultimi anni sul monte Solaro di Capri. La presenza incontrollata degli animali aveva causato danni rilevanti a un ecosistema particolarmente fragile e vulnerabile.

A tal proposito, il primo cittadino aveva evidenziato in passato la criticità della situazione: «vegetazione mangiata, muretti e strutture lesionati, problemi lungo le strade». La dorsale compresa tra il Monte Solaro e la valle di Cetrella rappresenta una riserva naturale delicata, dove il sovraffollamento faunistico rischiava di compromettere la tutela del paesaggio costiero e la sicurezza del territorio, già segnato da incendi boschivi negli anni passati.

Le polemiche e la mobilitazione delle associazioni

Nei mesi scorsi, l’ipotesi di trasferire gli animali sulla terraferma aveva scatenato una forte ondata di proteste da parte di numerose associazioni ambientaliste e animaliste del Cilento e della Campania. I riflettori erano stati puntati soprattutto sulle garanzie relative al benessere degli animali, con interrogativi specifici riguardo alla possibile destinazione commerciale o alla macellazione.

La mobilitazione aveva coinvolto anche le istituzioni locali di Agropoli, impegnate a fare chiarezza sulla vicenda e a verificare l’idoneità della struttura designata. Con la nuova assegnazione all’azienda di Anacapri, la questione trova una chiusura che tutela la permanenza delle capre sul territorio isolano e spegne le polemiche.

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