Caso caprette di Anacapri: Agropoli chiede chiarezza sul trasferimento

Il Comune di Agropoli ha formalmente richiesto chiarimenti al Comune di Anacapri in merito al presunto trasferimento delle caprette del Monte Solaro verso una struttura situata all’interno del territorio cilentano. La vicenda, emersa attraverso notizie di stampa, ha sollevato un forte interesse da parte della comunità locale e delle associazioni, spingendo l’amministrazione di Agropoli ad attivarsi ufficialmente per verificare lo stato dei fatti e garantire il rispetto delle norme sul benessere animale.

La richiesta di chiarimenti inoltrata ad Anacapri

L’iniziativa è stata formalizzata attraverso una posta elettronica certificata inviata dall’assessore al Benessere e tutela animale di Agropoli, Elvira Serra, al primo cittadino di Anacapri, Francesco Cerrotta. Nel documento inviato via PEC, l’amministrazione cilentana specifica di aver appreso dai media l’intenzione di trasferire gli animali del Monte Solaro e sottolinea la necessità di risposte certe per la cittadinanza.

L’assessore Serra ha espresso direttamente la preoccupazione delle istituzioni locali: «Abbiamo appreso dalla stampa la notizia secondo cui le caprette presenti sul Monte Solaro di Anacapri sarebbero destinate a essere trasferite presso una struttura, non meglio specificata, nel territorio di Agropoli. In questi giorni, numerosi cittadini del nostro territorio stanno chiedendo all’Amministrazione, della quale mi onoro di far parte, conferma circa la veridicità di quanto riportato dalle testate giornalistiche».

I punti chiave sulle tutele e la struttura ospitante

La comunicazione istituzionale punta a fare luce su aspetti cruciali della procedura, chiedendo ad Anacapri di specificare se lo spostamento sia stato già effettuato o sia ancora in fase di pianificazione. L’amministrazione di Agropoli richiede inoltre di conoscere la denominazione esatta e la localizzazione della struttura destinata ad accogliere i caprini, oltre ai dettagli operativi legati ai controlli sanitari e alle verifiche sul benessere degli esemplari coinvolti.

L’impegno per la trasparenza e la tutela degli animali

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, unitamente all’assessore Elvira Serra, ha ribadito la centralità della questione per la tutela dell’ecosistema locale e della fauna. L’attenzione resta alta per assicurare che ogni fase del percorso rispetti gli standard previsti dalla legge.

«È importante – spiegano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore Elvira Serra – comprendere l’iter che il Comune di Anacapri sta seguendo per il trasferimento delle caprette in una struttura di Agropoli. Questo al fine della loro tutela e il loro benessere. Un argomento sentito dalla popolazione, non solo locale, sul quale è giusto fare piena luce».