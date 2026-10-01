Soccorsi sul Cammino di San Nilo: escursionista ferita tra Palinuro e San Mauro

Momenti di apprensione questa mattina lungo il tracciato escursionistico del Cammino di San Nilo, nel settore compreso tra San Mauro La Bruca e Palinuro. Una famiglia in escursione, composta da entrambi i genitori e dal figlio, ha dovuto richiedere l’intervento urgente dei sanitari a causa di un infortunio occorso alla madre, che ha reso impossibile la prosecuzione dell’escursione a piedi.

L’intervento dei sanitari e il trasferimento in ospedale

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo la chiamata al numero unico di emergenza 118. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza della postazione di Montano Antilia; allertata anche la locale sottosezione del Cai. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna, provvedendo alla sua stabilizzazione direttamente sul sentiero per poi disporre il successivo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per gli accertamenti clinici del caso.

Le verifiche sul percorso escursionistico

Secondo le prime informazioni raccolte, sembra che la famiglia stesse percorrendo un sentiero non ufficiale, sebbene resti da chiarire se la deviazione dal tracciato principale sia avvenuta in modo consapevole o a causa di un errore di orientamento lungo la via. Nonostante lo spavento iniziale e la complessità delle operazioni di recupero in area impervia, le condizioni di salute della donna non destano particolare preoccupazione.