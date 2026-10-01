Castellabate inaugura la nuova mensa scolastica finanziata dal PNRR

Castellabate inaugura la nuova mensa scolastica finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’appuntamento con il taglio del nastro è fissato per lunedì 5 ottobre alle ore 9.30 in Via F. Coppola, nella frazione di Santa Maria, per restituire alla comunità un’opera completamente riqualificata dal punto di vista strutturale, impiantistico ed energetico.

Un investimento strategico per la scuola e il territorio

L’intervento di ampliamento e ammodernamento della struttura ha richiesto un importo complessivo di 400.195,00 euro, rientrando nei fondi della Missione 4 dedicata a istruzione e ricerca. I lavori eseguiti hanno permesso di adeguare l’edificio alle più recenti normative in materia di sicurezza e igiene, introducendo soluzioni innovative per la cucina, il refettorio e i locali adibiti al deposito degli alimenti. Particolare rilievo è stato dato all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’efficientamento energetico, rendendo l’immobile accessibile e sostenibile.

Una struttura polifunzionale aperta tutto l’anno

Il progetto va oltre la semplice ristorazione scolastica, ponendosi l’obiettivo di offrire un punto di riferimento per i giovani e le famiglie locali per l’intero arco dell’anno. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di sfruttare i nuovi spazi per ospitare attività socio-educative e iniziative aperte all’intera collettività cilentana.

“Un altro tassello importante del percorso che stiamo portando avanti per rendere Castellabate sempre più attenta alle esigenze dei nostri bambini, dei nostri ragazzi e delle loro famiglie”, spiega il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo. “Investire nella scuola significa investire nella qualità della vita della nostra comunità e costruire spazi che siano sicuri, accessibili, moderni e capaci di rispondere alle esigenze del presente, ma anche a quelle del futuro. La nostra idea è quella di mettere a disposizione della comunità un luogo che possa accogliere nel corso dell’anno attività, iniziative e servizi rivolti ai giovani e alle famiglie”.

L’attenzione agli impianti e alla funzionalità

La fase progettuale e di cantiere ha seguito standard elevati per garantire la massima efficienza nella preparazione e distribuzione dei pasti, curando nel dettaglio ogni aspetto tecnico e logistico.

“Abbiamo lavorato per trasformare un intervento di ampliamento in una vera e propria riqualificazione complessiva della struttura”, rimarca l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia. “I lavori hanno interessato gli impianti, gli ambienti destinati alla preparazione e alla distribuzione dei pasti, i locali di deposito e il refettorio, con particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza, all’igiene e alla funzionalità. L’obiettivo non era semplicemente ampliare una mensa, ma restituire alla comunità un edificio completamente rinnovato, capace di ospitare ulteriori attività e servizi per tutti”.