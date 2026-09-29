A Roccadaspide la tappa finale del Trofeo Audax: 200 vespe sfilano nel Cilento

Roccadaspide si appresta a diventare uno dei centri nevralgici della regolarità su due ruote con l’approdo del “1° Audax Salerno – Tra Golfo e Costiere”, quinta e ultima prova del Campionato Nazionale Audax. Sabato 3 ottobre 2026, il comune cilentano ospiterà la sosta della manifestazione organizzata dal Vespa Club Salerno, evento sportivo e turistico che conclude un circuito nazionale iniziato a Taormina e che richiama appassionati e piloti da ogni parte d’Italia.

Il percorso: dal Vallo di Diano alla Costiera Amalfitana

La tappa salernitana vedrà la partecipazione di circa 200 equipaggi. I vespisti muoveranno da Salerno per affrontare un tragitto articolato che valicherà il Vallo di Diano per poi giungere a Roccadaspide, dove nella mattinata di sabato è prevista una fermata d’onore in Piazza XX Settembre.

Dopo la sosta e l’accoglienza in piazza, la caravana proseguirà il suo itinerario verso la Valle del Sele e le curve della Costiera Amalfitana, prima di rientrare al punto di partenza. L’appuntamento rappresenta un’occasione strategica per la promozione del patrimonio paesaggistico e dei borghi interni della provincia di Salerno, affiancando alla competizione meccanica la valorizzazione delle risorse territoriali.

La presentazione ufficiale in Municipio

I dettagli tecnici, il programma orario e i percorsi definitivi saranno illustrati durante la conferenza stampa convocata per mercoledì 30 settembre alle ore 18:00, presso l’Aula delle Riunioni del Palazzo Municipale di Roccadaspide.

All’incontro con i giornalisti e la cittadinanza prenderanno parte:

Gabriele Iuliano , Sindaco di Roccadaspide;

, Sindaco di Roccadaspide; Marco Voccia , Presidente del Vespa Club Salerno;

, Presidente del Vespa Club Salerno; Gina Marano , Vicepresidente del Vespa Club Salerno;

, Vicepresidente del Vespa Club Salerno; Angelo Coletta, Presidente del Vespa Club Caggiano.

Le dichiarazioni delle istituzioni

Il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, ha espresso soddisfazione per l’inserimento del comune nel circuito nazionale:

«Siamo felici di accogliere a Roccadaspide un’iniziativa di carattere nazionale che unisce la passione per la Vespa, la sana competizione, il turismo e la valorizzazione dei territori. Saremo lieti di accogliere i partecipanti e di accompagnarli in questa tappa del loro viaggio ammirando le loro amate vespe».

Tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale sul programma sono consultabili sui canali social ufficiali del Vespa Club Salerno.