Bellosguardo, inaugurato il Polo Scolastico Pepe: nuove scuole e palestra con i fondi PNRR

L’Amministrazione Comunale di Bellosguardo, guidata dal Sindaco Giuseppe Parente, ha inaugurato martedì 29 settembre il nuovo Polo Scolastico “Attilio Pepe”. Si tratta di un importante intervento di riqualificazione ed edilizia scolastica realizzato grazie ai fondi PNRR, destinato a rafforzare l’offerta educativa e i servizi per i cittadini del territorio salernitano.

La cerimonia ufficiale si è svolta nel Piazzale Necropoli Lucana, area in cui sono state realizzate tre nuove strutture: il plesso destinato alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, un moderno asilo nido e una palestra polifunzionale a servizio degli studenti e dell’intera cittadinanza.

Calendario delle attività e nuove aperture

A partire da mercoledì 30 settembre, la nuova struttura accoglierà ufficialmente le attività didattiche della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

L’asilo nido comunale entrerà invece in funzione non appena saranno completate le necessarie procedure amministrative e le relative autorizzazioni operative. Per quanto riguarda la nuova palestra, l’edificio rappresenterà un presidio fondamentale dedicato allo sport e all’aggregazione sociale: le attività e la programmazione sportiva prenderanno il via prossimamente e saranno aperte anche alla fruizione della comunità locale.

La cerimonia di inaugurazione e le autorità presenti

All’evento di taglio del nastro hanno preso parte la dirigente scolastica Mariarosaria Cascio, il sindaco di Bellosguardo e presidente della Provincia di Salerno Geppino Parente, Monsignor Antonio De Luca, Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, e Don Michele De Luca. Insieme a loro erano presenti il personale docente e scolastico, le autorità locali, le famiglie e numerosi cittadini.

La giornata segna un traguardo fondamentale per Bellosguardo, sancendo l’apertura di un centro di eccellenza dedicato all’educazione, alla formazione dei più piccoli e alla vita sociale del comune cilentano.

Spazi condivisi per la crescita del territorio

Il nuovo Polo Scolastico “Attilio Pepe” mette a disposizione del territorio spazi all’avanguardia, servizi educativi integrati e nuove opportunità di sviluppo, con l’obiettivo di affiancare i bambini e le famiglie all’interno di luoghi aperti, sicuri e condivisi.

“Nuovi spazi per crescere insieme”: è questo il messaggio che ha accompagnato l’apertura della struttura, destinata a diventare un punto di riferimento educativo e sociale per Bellosguardo e per l’intero comprensorio.