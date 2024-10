Tornano nelle piazze le mele AISM per combattere la sclerosi multipla: ecco dove trovarle nel Cilento e Diano

Tornano nelle principali piazze italiane, le mele AISM per combattere la sclerosi multipla. Il 4, il 5 e 6 ottobre, sarà possibile acquistare un sacchetto di mele per contribuire alla ricerca.

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa in modo strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che abbraccia il tema dei diritti delle persone con SM, i servizi sanitari e socio-sanitari, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica.

La mission

Oggi AISM svolge le proprie attività con la stessa passione originaria del 1968. Negli anni però l’Associazione ha potenziato la capacità di coinvolgere gli azionisti sociali, di ascoltarli e dialogare con loro. AISM riesce così a individuare le aspettative e le reali esigenze delle persone con SM, stabilendo in base ad esse le sue priorità e rafforzando, con il confronto, la propria identità.

Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di Aism i cui fondi raccolti serviranno a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla.

Ecco le piazze nel Cilento e Vallo di Diano

Buccino , Piazza Corinto (Bar Barzelletta)

, Piazza Corinto (Bar Barzelletta) Campagna , Basilica Santa Maria-S. Salvatore e S.Antonio (Domenica 6 ore 11.00)

, Basilica Santa Maria-S. Salvatore e S.Antonio (Domenica 6 ore 11.00) Castellabate , Piazza Padre Pio (Sabato 5 e Domenica 6)

, Piazza Padre Pio (Sabato 5 e Domenica 6) Eboli

Felitto , Piazza Mercato 1 (Sabato 5 e Domenica 6)

, Piazza Mercato 1 (Sabato 5 e Domenica 6) Pollica , Piazza della Cortiglia e Chiesa San Nicola di Bari (Sabato 5 e Domenica 6)

, Piazza della Cortiglia e Chiesa San Nicola di Bari (Sabato 5 e Domenica 6) Postiglione , Chiesa S.S. Giorgio e Nicola

, Chiesa S.S. Giorgio e Nicola Sala Consilina

Santa Marina

Con il passare degli anni, l’associazione si è affermata a livello internazionale, come un faro per tutti coloro che vivono la malattia e per quanti gli sono accanto nella disperata lotta.