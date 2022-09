Tornano nelle piazze le mele AISM, ecco dove trovarle nel Cilento e Diano

Combattiamo la sclerosi multipla con un sacchetto di mele. Tornano, nelle principali piazze italiane, le mele AISM l’1, 2 e 4 ottobre. Vediamo insieme dove sarà possibile trovarle nelle piazze del Cilento e Diano.

L’Associazione AISM e la lotta alla sclerosi multipla

L’AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione in Italia che si occupa di tutti gli aspetti della sclerosi multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.

La SM è una malattia tra le più comuni e più gravi del sistema nervoso centrale, è cronica e progressivamente invalidante. Colpisce in numero maggiore le donne, in un rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini. I sintomi e il decorso della malattia variano da persona a persona.

Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di Aism i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto ‘ripartire insieme’ dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di Aism sul territorio, fondamentali per le persone malate.

Ecco le mele dell’AISM presenti nelle piazze del Cilento e Diano

Pollica

Marina di Camerota

Stio

Casalbuono

Agropoli

Postiglione

Sala Consilina

Oggi AISM svolge le attività in tutta Italia con la stessa passione e l’entusiasmo del 1968, anno della fondazione dell’Associazione. 50 anni fa la sclerosi multipla era un mistero e le persone che ne erano colpite vivevano un incubo, mancanza di terapie e servizi.

Con il passare degli anni, l’associazione si è affermata a livello internazionale, come un faro per tutti coloro che vivono la malattia e per quanti gli sono accanto nella disperata lotta.