Cronaca

Furto lampo in gioielleria a Salerno: colpo da 4mila euro in un minuto a Pastena

Una banda di tre malviventi assalta una gioielleria a Pastena, Salerno. In meno di un minuto rubati preziosi per 4mila euro. Indagini dei Carabinieri in corso

Redazione Infocilento
Carabinieri auto

Un nuovo colpo ai danni del commercio locale si è consumato nel cuore della notte a Salerno. Intorno alle ore 3:00, una gioielleria situata nel quartiere di Pastena è stata presa di mira da una banda organizzata che ha agito con estrema rapidità e precisione. Le telecamere di sorveglianza dell’attività hanno registrato l’intera sequenza del furto, fornendo dettagli preziosi sulla dinamica dell’evento.

La dinamica dell’assalto

I malviventi, tre persone con il volto coperto, sono giunti sul posto a bordo di un’Audi di colore bianco. Utilizzando strumenti da scasso professionali, tra cui un flex, i soggetti hanno forzato la saracinesca e mandato in frantumi le vetrine del negozio. Una volta all’interno, i ladri hanno impiegato solo un minuto per fare piazza pulita dei preziosi esposti sugli scaffali. Il bottino complessivo della rapina è stimato intorno ai 4mila euro.

L’intervento delle forze dell’ordine

Nonostante l’attivazione immediata del sistema di allarme, i responsabili sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle autorità. Sul luogo del crimine sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Salerno, ma al loro arrivo la banda si era già data alla fuga a bordo della vettura, facendo perdere le proprie tracce con la refurtiva. I militari hanno acquisito i filmati della videosorveglianza per avviare le indagini e tentare di identificare i componenti del gruppo.

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