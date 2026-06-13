Castellabate, incidente sulla Via del Mare: ragazzo trasferito in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Castellabate sull’ormai tristemente nota Via del Mare, all’ingresso sud della frazione di Santa Maria. Per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate una Fiat 500 e una Jeep Renegade.

I soccorsi

Tempestivamente si è attivata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto dell’ambulanza del Soccorso Valcalore e della Polizia Locale di Castellabate. Ad avere la peggio è stato un giovane ragazzo del posto alla guida della 500 che è stato trasportato all’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per accertamenti dopo aver sbattuto violentemente la testa a seguito dell’impatto.

Illesi, invece, le tre persone a bordo della Jeep. Per loro, una famiglia non del posto, solo tanto spavento ma nessuna conseguenza. Spetterà ora alla Polizia Locale ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro, mentre al Soccorso Rega il compito di rimuovere i veicoli incidentali dalla carreggiata con il conseguente ripristino della strada.