Cilento

Paura ad Agropoli, ciclisti cadono rovinosamente sull’asfalto: due feriti

Una brutta caduta ha coinvolto due ciclisti in località Madonna del Carmine, finiti rovinosamente a terra a causa di un'insidia sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118 e i Carabinieri

Raffaella Giaccio

Paura questa mattina in località Madonna del Carmine, ad Agropoli. Due ciclisti sono caduti rovinosamente a terra mentre percorrevano la carreggiata, scatenando l’immediato allarme tra i passanti e i residenti della zona.

Secondo le prime ricostruzioni il violento impatto al suolo sarebbe stato causato dalle condizioni precarie dell’asfalto, in particolare a causa di una buca presente sul manto stradale che avrebbe fatto perdere il controllo dei mezzi ai due sportivi.

I soccorsi e il bilancio dei feriti

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118. Uno dei malcapitati ha riportato un taglio al sopracciglio ed è stato medicato direttamente sul posto dall’equipe medica, senza la necessità di un trasferimento d’urgenza. Scenario differente per il secondo ciclista, il quale, a causa della velocità e della dinamica della caduta, ha urtato violentemente la spalla contro il suolo, riportando traumi più severi che hanno richiesto un’assistenza più approfondita.

Indagini in corso sulla sicurezza stradale

Oltre ai sanitari, in località Madonna del Carmine sono giunti tempestivamente i Carabinieri della compagnia di Agropoli. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato i rilievi stradali necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

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