“Sailors for Kids” a Acciaroli: la vela e i fumetti per la prima volta nel cuore del Cilento

Il porto di Acciaroli ha accolto il progetto di “Sailors for Kids”, associazione nata per avvicinare i ragazzi delle periferie urbane e sociali al mondo alla vela e della narrazione visiva, scegliendo Pollica come tappa del proprio programma itinerante, portando per la prima volta le proprie attività nel cuore del Cilento.

Un gruppo di ragazzi delle scuole di Pollica ha partecipato al corso di una settimana organizzato in collaborazione con il Paideia Campus, grazie alla generosa accoglienza del Comune di Pollica ed al contributo di Benedetta sostenitrice del progetto. Il programma ha alternato le uscite mattutine in barca a vela a sessioni pomeridiane di formazione teorica su meteorologia, ambiente marino e tecnica velica.

Elemento distintivo del metodo Sailors for Kids è l’integrazione tra la pratica marinara e il linguaggio del fumetto come strumento narrativo. Ogni allievo, oltre ad apprendere le manovre di base, la gestione delle vele e le norme di sicurezza a bordo, ha imparato a disegnare personaggi e costruire storie illustrate per raccontare la propria esperienza in mare; ciascun partecipante ha infatti potuto raccontare a casa le avventure vissute attraverso il fumetto.

Davide Besana ad Acciaroli: libri, vela e scarabocchi

La settimana si è conclusa con un evento aperto al pubblico alla Libreria Feltrinelli sul porto di Acciaroli, Davide Besana – velista, scrittore e anima del progetto – ha presentato il suo ultimi due libro, Salpiamo, un manuale di vela pensato per i ragazzi delle periferie, e Cuoco ma buono, l’alta cucina raccontata a fumetti. Nel corso della serata Besana ha tracciato un ritratto delle attività di Sailors for Kids e ha regalato al pubblico i suoi disegni en plein air, trasformando la presentazione in un momento di condivisione e creatività.

Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute e fondatrice del Paideia Campus, commenta:

“Il mare è una delle più grandi aule educative che esistano. Con Sailors for Kids abbiamo voluto offrire ai giovani di Pollica un’esperienza capace di intrecciare competenze, creatività e senso di comunità. Imparare a navigare significa imparare ad assumersi responsabilità; imparare a raccontare significa trovare la propria voce. È esattamente il tipo di educazione trasformativa che il Paideia Campus promuove ogni giorno, “sviluppo umano integrale” è anche unire sapere, saper fare e saper essere per formare cittadini consapevoli, curiosi e pronti ad affrontare il futuro.”

Un progetto a più voci

La tappa di Pollica è stata possibile grazie a una rete di istituzioni e partner privati che sostengono la missione di Sailors for Kids.

Il progetto è patrocinato da:

Federazione Italiana Vela

Guardia Costiera

Lega Navale Italiana

Italia Patria della Bellezza

È realizzato in collaborazione con Fondazione EOS e Save the Children, e con il supporto di Edison Next, Harken Italy Marine, Kinder Joy of Moving, La Scala, North Sails Italia, Osculati, Promologistica, Diego Maltese e Usail.

“Il mare insegna che i limiti non esistono, e il fumetto insegna a raccontarli anche quando ci sembrano insuperabili”, è il messaggio che Sailors for Kids porta in ogni porto in cui attracca.