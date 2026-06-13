Cronaca

Eboli: incidente a San Giovanni, tamponamento tra due auto e traffico in tilt

Un tamponamento tra due auto nei pressi del criticato svincolo autostradale ha mandato il traffico completamente in tilt questa mattina. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi e la gestione della viabilità

Antonio Elia
Incidente Eboli

Momenti di apprensione questa mattina a San Giovanni di Eboli a causa di un incidente stradale che ha causato notevoli rallentamenti alla circolazione locale.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autovetture. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Citroën C3 Aircross di colore bianco, che ha riportato danni significativi sulla parte anteriore, e un’Alfa Romeo Giulietta, anch’essa di colore bianco, colpita nella zona posteriore.

L’intervento della Polizia Municipale e i disagi alla circolazione

Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso, gestire la viabilità e ripristinare le normali condizioni di sicurezza stradale.

L’incidente ha provocato il temporaneo blocco del traffico, creando disagi agli automobilisti in transito in una zona già solitamente trafficata, nei pressi del criticato svincolo autostradale.

Si raccomanda prudenza a tutti gli automobilisti nel transitare in quest’area mentre le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati vengono completate.

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