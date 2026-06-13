Cilento

Casal Velino, scontro auto-moto: grave un 20enne

A scontrarsi una motocicletta, con a bordo un ragazzo di 20 anni, e un’altra vettura grigia

Chiara Esposito
Casal Velino incidente

Incidente stradale questa mattina a Casal Velino Marina in Via Velia. A scontrarsi una motocicletta, con a bordo un ragazzo di 20 anni, e un’altra vettura grigia. Lo scontro è avvenuto nei pressi di un supermercato, intorno alle ore 07:40.

Grave il centauro

In gravi condizioni il giovane in sella alla moto, trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi.

Gli interventi

Sul posto i sanitari del 118, con ambulanza e automedica, i Carabinieri e la Polizia Municipale che ha interdetto il traffico per permettere ai militari di effettuare tutti i rilievi del caso.

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