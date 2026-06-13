Agropoli, torna il Festival del Teatro Amatoriale: pubblicato l’avviso per le compagnie campane

Il Comune di Agropoli ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte di compagnie amatoriali e dilettantistiche del territorio della regione Campania. L’obiettivo è selezionare i partecipanti alla quarta edizione del “Festival di teatro amatoriale”, rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con l’Associazione Culturale e Teatrale “Theatron”.

La kermesse si terrà nei mesi di settembre e ottobre 2026 (salvo variazioni di programma) sul palco del Cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli.

I requisiti di partecipazione per le compagnie

L’avviso è aperto a tutte le realtà teatrali amatoriali e dilettantistiche che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:

Sede: Sede legale, domicilio e sede operativa situati all’interno del territorio della regione Campania;

Sede legale, domicilio e sede operativa situati all’interno del territorio della regione Campania; Esperienza: Comprovata esperienza nello svolgimento di attività teatrale;

Comprovata esperienza nello svolgimento di attività teatrale; Copertura assicurativa: Possesso di un’assicurazione contro gli infortuni derivanti dalla partecipazione dei tesserati alla rappresentazione dello spettacolo. La copertura deve comprendere anche le fasi di prova e di allestimento (inclusa la partecipazione manuale alle operazioni di montaggio, conduzione e smontaggio delle attrezzature e delle strutture sceniche).

Si ricorda che a ciascuna compagnia è consentito presentare un solo spettacolo nell’arco dell’intera rassegna.

Scadenze e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il format allegato all’Avviso pubblico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 30 giugno 2026.

Le modalità di consegna previste sono le seguenti:

Consegna a mano: Direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Agropoli, in busta chiusa;

Direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Agropoli, in busta chiusa; Raccomandata A/R: Spedita tramite servizio postale con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante) all’indirizzo: Comune di Agropoli – Protocollo Generale – Piazza della Repubblica, 3, 84043 Agropoli (SA);

Spedita tramite servizio postale con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante) all’indirizzo: Comune di Agropoli – Protocollo Generale – Piazza della Repubblica, 3, 84043 Agropoli (SA); Posta Elettronica Certificata (PEC): Inviando la documentazione all’indirizzo digitale: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it.

Per consultare il testo integrale del bando, scaricare la modulistica ufficiale e ottenere tutte le informazioni di dettaglio, è possibile collegarsi all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di Agropoli.