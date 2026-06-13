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Agropoli, torna il Festival del Teatro Amatoriale: pubblicato l’avviso per le compagnie campane

Il Comune di Agropoli lancia il bando per la quarta edizione del Festival di teatro amatoriale al Cineteatro De Filippo. Scadenza il 30 giugno 2026.

Antonio Pagano
Cineteatro De Filippo

Il Comune di Agropoli ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte di compagnie amatoriali e dilettantistiche del territorio della regione Campania. L’obiettivo è selezionare i partecipanti alla quarta edizione del “Festival di teatro amatoriale”, rassegna organizzata dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con l’Associazione Culturale e Teatrale “Theatron”.

La kermesse si terrà nei mesi di settembre e ottobre 2026 (salvo variazioni di programma) sul palco del Cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli.

I requisiti di partecipazione per le compagnie

L’avviso è aperto a tutte le realtà teatrali amatoriali e dilettantistiche che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:

  • Sede: Sede legale, domicilio e sede operativa situati all’interno del territorio della regione Campania;
  • Esperienza: Comprovata esperienza nello svolgimento di attività teatrale;
  • Copertura assicurativa: Possesso di un’assicurazione contro gli infortuni derivanti dalla partecipazione dei tesserati alla rappresentazione dello spettacolo. La copertura deve comprendere anche le fasi di prova e di allestimento (inclusa la partecipazione manuale alle operazioni di montaggio, conduzione e smontaggio delle attrezzature e delle strutture sceniche).

Si ricorda che a ciascuna compagnia è consentito presentare un solo spettacolo nell’arco dell’intera rassegna.

Scadenze e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il format allegato all’Avviso pubblico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 30 giugno 2026.

Le modalità di consegna previste sono le seguenti:

  • Consegna a mano: Direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Agropoli, in busta chiusa;
  • Raccomandata A/R: Spedita tramite servizio postale con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede il timbro postale dell’ufficio accettante) all’indirizzo: Comune di Agropoli – Protocollo Generale – Piazza della Repubblica, 3, 84043 Agropoli (SA);
  • Posta Elettronica Certificata (PEC): Inviando la documentazione all’indirizzo digitale: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it.

Per consultare il testo integrale del bando, scaricare la modulistica ufficiale e ottenere tutte le informazioni di dettaglio, è possibile collegarsi all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di Agropoli.

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