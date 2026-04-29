Prognosi riservata per l’operaio di Rofrano: ore decisive al Curto di Polla

Il quadro clinico dell’operaio di 60 anni, originario di Rofrano e rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro a ridosso del territorio di Sant’Angelo a Fasanella, resta delicato. Dopo il complesso intervento chirurgico d’urgenza a cui è stato sottoposto presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, l’uomo si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I medici mantengono la prognosi riservata, monitorando costantemente i parametri vitali per scongiurare complicazioni post-operatorie legate alle profonde lesioni addominali riportate.

Il monitoraggio dei medici e le prossime 48 ore e le indagini

Le prossime 48 ore saranno determinanti. Il personale sanitario del presidio ospedaliero valdianese non si sbilancia

Parallelamente al decorso clinico, proseguono senza sosta gli accertamenti delle autorità per ricostruire la dinamica del sinistro. Gli inquirenti, supportati dai tecnici dello Spisal, stanno verificando il rispetto delle norme antinfortunistiche all’interno del cantiere edile. L’obiettivo è chiarire la posizione del titolare della ditta e del committente dei lavori, valutando se siano state predisposte tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità dei lavoratori impegnati nell’area.