Cronaca

Prognosi riservata per l’operaio di Rofrano: ore decisive al Curto di Polla

Restano critiche le condizioni dell'operaio di Rofrano ferito in un cantiere. All'ospedale di Polla si attendono le prossime 48 ore per sciogliere la prognosi

Maria Emilia Cobucci

Il quadro clinico dell’operaio di 60 anni, originario di Rofrano e rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro a ridosso del territorio di Sant’Angelo a Fasanella, resta delicato. Dopo il complesso intervento chirurgico d’urgenza a cui è stato sottoposto presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla, l’uomo si trova attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I medici mantengono la prognosi riservata, monitorando costantemente i parametri vitali per scongiurare complicazioni post-operatorie legate alle profonde lesioni addominali riportate.

Il monitoraggio dei medici e le prossime 48 ore e le indagini

Le prossime 48 ore saranno determinanti. Il personale sanitario del presidio ospedaliero valdianese non si sbilancia

Parallelamente al decorso clinico, proseguono senza sosta gli accertamenti delle autorità per ricostruire la dinamica del sinistro. Gli inquirenti, supportati dai tecnici dello Spisal, stanno verificando il rispetto delle norme antinfortunistiche all’interno del cantiere edile. L’obiettivo è chiarire la posizione del titolare della ditta e del committente dei lavori, valutando se siano state predisposte tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità dei lavoratori impegnati nell’area.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.