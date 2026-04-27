Politica

Definito l’ordine sulla scheda elettorale a Salerno: De Luca apre la lista dei candidati

Definito l'ordine dei candidati sindaco sulla scheda elettorale a Salerno dopo il sorteggio in via Picarielli. Ecco la posizione di De Luca, Marenghi e Barone

Ernesto Rocco
Elezioni comunali

Nella serata di ieri, i locali di via Picarielli hanno ospitato l’atteso sorteggio per stabilire la composizione ufficiale della scheda elettorale in vista delle prossime consultazioni. L’esito delle urne ha delineato la gerarchia visiva che i cittadini troveranno al seggio, definendo il posizionamento dei candidati alla carica di sindaco e delle rispettive liste a supporto.

La struttura delle coalizioni e l’ordine dei sorteggiati

Ad aprire la scheda elettorale sarà Vincenzo De Luca. La sua coalizione si presenta con sette liste, il cui ordine interno è stato così stabilito: Progressisti per Salerno, Insieme per Salerno, Avanti PSI Salerno, Salerno per i Giovani, Cristiani Democratici, A Testa Alta e Davvero.

Al secondo posto si posiziona Alessandro Turchi, sostenuto dalla lista Salerno Migliore, seguito in terza posizione da Armando Zambrano. Per quest’ultimo, il sorteggio ha decretato la successione delle tre liste collegate: Popolari Moderati–UDC, Oltre in Azione e Salerno di Tutti.

Gli altri schieramenti in campo

La quarta posizione sulla scheda appartiene alla coalizione guidata da Franco Massimo Lanocita, che raggruppa le liste AVS, Movimento 5 Stelle e Salerno Democratica. A seguire, nell’ordine:

  • Mimmo Ventura con la lista Dimensione Bandecchi;
  • Antonio Pio De Felice per Potere al Popolo;
  • Gherardo Maria Marenghi, sostenuto dal blocco di centrodestra composto da Noi Moderati, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Prima Salerno.

A chiudere l’elenco dei candidati, come ottava sorteggiata, è Elisabetta Barone con la lista Semplice Salerno.

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