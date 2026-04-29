Cronaca

Paura sulla A2: Scontro tra due auto e ribaltamento, tre feriti a Battipaglia

Grave incidente sulla A2 del Mediterraneo nei pressi di Salerno: una Citroen C3 si ribalta dopo l'impatto con una Peugeot 208. Tre feriti in ospedale.

Redazione Infocilento

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno è intervenuta d’urgenza nella notte a causa di un grave incidente stradale avvenuto lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo.

La dinamica del sinistro al chilometro 24

Il sinistro si è verificato precisamente al chilometro 24+400 in direzione sud, coinvolgendo due autovetture: una Citroen C3 e una Peugeot 208. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, i due veicoli sono entrati in collisione; l’impatto è stato tale da provocare il ribaltamento della Citroen C3 sulla carreggiata.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e i soccorsi

Tempestivo l’arrivo dei soccorritori sul luogo dell’evento. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per estrarre i coinvolti e mettere in sicurezza i veicoli, prevenendo potenziali incendi o ulteriori pericoli derivanti dalla perdita di liquidi infiammabili.

Gli occupanti della Citroen C3 e il conducente della Peugeot 208 sono stati immediatamente presi in carico dal personale del 118. Dopo le prime cure sul posto, i tre feriti sono stati trasportati presso l’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti e le cure necessarie.

Ripristino del traffico e rilievi

Al termine delle operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno completato la bonifica dell’area, permettendo la rimozione dei mezzi e il ripristino del regolare scorrimento del traffico, che aveva subito rallentamenti durante le fasi concitate dell’intervento.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi planimetrici volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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