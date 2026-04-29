Mobilità sostenibile a Santa Marina: in arrivo un nuovo scuolabus ecologico grazie ai fondi FESR

Il Comune di Santa Marina ha ottenuto un importante finanziamento pari a € 252.540,00 nell’ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027 (Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.2 – Azione 3.2.1). Il contributo è finalizzato all’acquisto di uno scuolabus ecologico di ultima generazione. L’intervento si colloca nel solco delle politiche regionali volte a promuovere la mobilità sostenibile, migliorare la qualità dei servizi pubblici locali e abbattere l’impatto ambientale, con un occhio di riguardo verso le realtà dei piccoli Comuni.
Sicurezza e accessibilità per gli studenti del territorio
Il nuovo mezzo sarà interamente destinato al trasporto degli studenti delle scuole primarie. L’obiettivo primario è garantire maggiore sicurezza, efficienza e accessibilità del servizio, con un’attenzione specifica alle aree periferiche del territorio comunale. L’iniziativa sposa appieno gli obiettivi europei di transizione ecologica e riduzione delle emissioni, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale verso modelli di sviluppo che rispettino l’ambiente.
Sinergia istituzionale tra Comune, Regione e ACaMIR
Il raggiungimento di questo traguardo è il frutto di una proficua collaborazione istituzionale che ha visto coinvolti la Regione Campania, l’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR) e il Comune di Santa Marina. Questa sinergia conferma l’attenzione costante rivolta ai territori e alle necessità concrete delle comunità locali.
Il commento del Sindaco f.f. Virgilio Giudice
Grande entusiasmo è stato espresso dal Sindaco facente funzioni, Virgilio Giudice, che ha dichiarato:
“A nome di tutta l’Amministrazione comunale esprimo grande soddisfazione per questo importante finanziamento. Questo risultato rappresenta una risposta concreta alle esigenze della nostra comunità. Investire nei servizi significa essere vicini ai cittadini, in particolare a chi vive nelle zone più distanti dal centro e ha maggiori difficoltà a raggiungere la scuola. La scuola è la casa dei nostri figli, il luogo in cui si costruiscono le basi educative e il futuro della nostra società. Per questo riteniamo fondamentale continuare a potenziare i servizi a favore dei bambini: più opportunità riusciamo a garantire oggi, più solide saranno le prospettive di crescita e di formazione per le nuove generazioni”.