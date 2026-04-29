Mobilità sostenibile a Santa Marina: in arrivo un nuovo scuolabus ecologico grazie ai fondi FESR

Il Comune di Santa Marina ha ottenuto un importante finanziamento pari a € 252.540,00 nell’ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027 (Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.2 – Azione 3.2.1). Il contributo è finalizzato all’acquisto di uno scuolabus ecologico di ultima generazione. L’intervento si colloca nel solco delle politiche regionali volte a promuovere la mobilità sostenibile, migliorare la qualità dei servizi pubblici locali e abbattere l’impatto ambientale, con un occhio di riguardo verso le realtà dei piccoli Comuni.

Sicurezza e accessibilità per gli studenti del territorio

Il nuovo mezzo sarà interamente destinato al trasporto degli studenti delle scuole primarie. L’obiettivo primario è garantire maggiore sicurezza, efficienza e accessibilità del servizio, con un’attenzione specifica alle aree periferiche del territorio comunale. L’iniziativa sposa appieno gli obiettivi europei di transizione ecologica e riduzione delle emissioni, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale verso modelli di sviluppo che rispettino l’ambiente.

Sinergia istituzionale tra Comune, Regione e ACaMIR

Il raggiungimento di questo traguardo è il frutto di una proficua collaborazione istituzionale che ha visto coinvolti la Regione Campania, l’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR) e il Comune di Santa Marina. Questa sinergia conferma l’attenzione costante rivolta ai territori e alle necessità concrete delle comunità locali.

Grande entusiasmo è stato espresso dal Sindaco facente funzioni, Virgilio Giudice, che ha dichiarato: