Weekend al Cinema: Grande Scelta a Salerno e Provincia. Ecco tutti i film e gli orari

Si preannuncia un fine settimana ricco di emozioni per gli amanti del grande schermo in tutta la provincia di Salerno. Dalle grandi multisala della città ai presidi culturali del Cilento e del Vallo di Diano, l’offerta spazia dai blockbuster più attesi alle pellicole d’autore.

Salerno Città

Al The Space Cinema (Via A. Bandiera) domina la scena il film Michael, proiettato in diverse sale con orari che coprono l’intera giornata (dalle 15:00 fino agli spettacoli di mezzanotte). Spazio anche all’animazione con Super Mario Galaxy – Il film e alla fantascienza con L’ultima missione: Project Hail Mary. Per chi cerca il brivido, sono previste diverse proiezioni di Lee Cronin – La mummia VM14. Nel cuore della città, il cinema Fatima propone La salita (18:00 – 20:00 – 22:00), mentre al San Demetrio è in programma Sacro Cuore – Il suo Regno non Avrà mai Fine.

Cilento e Vallo di Diano

Si accendono i riflettori anche a sud della provincia con una programmazione dedicata al biopic Michael:

Agropoli: Il Cineteatro Eduardo De Filippo propone il film con due appuntamenti, alle 18:00 e alle 20:30.

Il propone il film con due appuntamenti, alle 18:00 e alle 20:30. Vallo della Lucania: Al Cineteatro De Berardinis proiezioni previste alle 19:00 e alle 21:30.

Al proiezioni previste alle 19:00 e alle 21:30. Policastro Bussentino: Il Tempio del Popolo raddoppia gli sforzi con spettacoli alle 18:45 e alle 21:30.

Il raddoppia gli sforzi con spettacoli alle 18:45 e alle 21:30. Sala Consilina: All’Adriano, oltre a Michael (18:30 – 21:00), troviamo la proiezione de La piccola Amélie alle ore 17:00.

Cava de’ Tirreni ed Eboli

A Cava de’ Tirreni, l’Alambra punta su Michael con spettacoli alle 19:30 e 21:45. Ad Eboli, il Cine Teatro Italia offre una programmazione variegata: oltre a Michael (Sala Italia), troviamo La salita e l’horror di Lee Cronin in Sala Europa.

Pontecagnano e le altre località

Il CineMaximall di Pontecagnano Faiano offre una vasta scelta:

Michael: 17:00 – 19:00 – 20:50

17:00 – 19:00 – 20:50 Il figlio del deserto: 17:00 – 18:40

17:00 – 18:40 Lee Cronin – La mummia VM14: 19:15 – 20:40

19:15 – 20:40 La salita: 16:50 – 21:20

Completano il quadro le proiezioni a Giffoni Valle Piana (Multicinema e Galilei), Nocera Inferiore (Sala Roma), Pagani (La Fenice) e Pellezzano (Teatro Charlot), confermando un weekend di grande cinema per tutto il territorio salernitano.