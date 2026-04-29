Elezioni a Campagna: l’Udc schiera cinque candidati a sostegno di Pierfrancesco D’Ambrosio

L’Udc di Campagna ufficializza il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Pierfrancesco D’Ambrosio, confermando la presenza del partito con una lista composta da cinque candidati in vista delle prossime elezioni amministrative. Una scelta che, sottolineano i vertici provinciali centristi, nasce dalla volontà di contribuire con serietà e competenza al futuro della città.

Le dichiarazioni del commissario provinciale Roberto Lambiase

A rimarcare la posizione del partito è Roberto Lambiase, commissario provinciale dell’Udc a Salerno.

«L’Udc ha scelto di sostenere convintamente la candidatura di Pierfrancesco D’Ambrosio perché riteniamo possa rappresentare una guida autorevole e credibile per Campagna. La nostra presenza con cinque candidati testimonia il desiderio di offrire un contributo concreto, fatto di esperienza, moderazione e attenzione ai bisogni reali dei cittadini».

Visione politica e priorità per il territorio

Lambiase evidenzia anche il valore politico della scelta compiuta dal partito sul territorio.

«Campagna merita una stagione amministrativa nuova, fondata sul dialogo, sulla capacità di programmare e sulla vicinanza alle famiglie, ai giovani e alle attività produttive. L’Udc sarà parte attiva di questo percorso, mettendo in campo donne e uomini pronti a lavorare con spirito di servizio».

Un appello alla coalizione e alla comunità

Infine, il commissario provinciale rivolge un auspicio alla coalizione e alla comunità locale.

«Siamo certi che, con il contributo di tutte le forze responsabili e con il consenso dei cittadini, si possa costruire una proposta vincente e soprattutto utile per il rilancio di Campagna».