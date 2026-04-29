Piana del Sele

Elezioni a Campagna: l’Udc schiera cinque candidati a sostegno di Pierfrancesco D’Ambrosio

L'Udc ufficializza l'appoggio a Pierfrancesco D'Ambrosio per le elezioni a Campagna. Il commissario Roberto Lambiase presenta la lista dei cinque candidati centristi

Ernesto Rocco
Pierfrancesco D'Ambrosio

L’Udc di Campagna ufficializza il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Pierfrancesco D’Ambrosio, confermando la presenza del partito con una lista composta da cinque candidati in vista delle prossime elezioni amministrative. Una scelta che, sottolineano i vertici provinciali centristi, nasce dalla volontà di contribuire con serietà e competenza al futuro della città.

Le dichiarazioni del commissario provinciale Roberto Lambiase

A rimarcare la posizione del partito è Roberto Lambiase, commissario provinciale dell’Udc a Salerno.

«L’Udc ha scelto di sostenere convintamente la candidatura di Pierfrancesco D’Ambrosio perché riteniamo possa rappresentare una guida autorevole e credibile per Campagna. La nostra presenza con cinque candidati testimonia il desiderio di offrire un contributo concreto, fatto di esperienza, moderazione e attenzione ai bisogni reali dei cittadini».

Visione politica e priorità per il territorio

Lambiase evidenzia anche il valore politico della scelta compiuta dal partito sul territorio.

«Campagna merita una stagione amministrativa nuova, fondata sul dialogo, sulla capacità di programmare e sulla vicinanza alle famiglie, ai giovani e alle attività produttive. L’Udc sarà parte attiva di questo percorso, mettendo in campo donne e uomini pronti a lavorare con spirito di servizio».

Un appello alla coalizione e alla comunità

Infine, il commissario provinciale rivolge un auspicio alla coalizione e alla comunità locale.

«Siamo certi che, con il contributo di tutte le forze responsabili e con il consenso dei cittadini, si possa costruire una proposta vincente e soprattutto utile per il rilancio di Campagna».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.