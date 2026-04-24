Alburni

Cilento Selvaggio 2026: A Roscigno Vecchia nasce il festival che trasforma la natura in risorsa

Scopri "Cilento Selvaggio", il nuovo progetto nel cuore del Parco Nazionale che unisce caccia, cinofilia e tradizioni per valorizzare le aree interne e la gastronomia locale

Comunicato Stampa
Roscigno Vecchia

Nasce nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni un nuovo e ambizioso progetto: “Cilento Selvaggio”. Un’iniziativa che punta a valorizzare le aree interne, promuovendo al tempo stesso una nuova visione del territorio attraverso i prodotti di selvaggina. L’obiettivo è chiaro: trasformare quello che oggi è considerato un problema, come la presenza dei cinghiali, in una vera e propria risorsa economica per il territorio.

Una sinergia nazionale tra Umbria e Campania

Il progetto è stato fortemente voluto anche da Andrea Castellani, direttore del Caccia Village di Bastia Umbra, con l’intento di portare per la prima volta nel Sud Italia un evento simile per importanza e visione. Un traguardo che rende gli organizzatori orgogliosi del lavoro svolto negli anni. L’evento è promosso dall’Associazione Selecontrollori Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni “Monte Pruno Ambiente & Vita”, dal Comune di Roscigno, dalla Banca Monte Pruno, dalla Fondazione Monte Pruno e dalla Pro Loco Roscigno Vecchia APS.

Eccellenze espositive e l’arrivo dell’ENCI Village

Durante l’evento, in programma dal 4 al 6 settembre 2026, saranno presenti i migliori espositori italiani dei settori armiero, abbigliamento outdoor, cinofilo e gastronomico. In concomitanza si svolgerà anche l’ENCI Village Cilento, con esposizioni canine dedicate agli appassionati del mondo cinofilo.

Road to Cilento Selvaggio: l’anteprima a Bastia Umbra

L’Associazione Selecontrollori sarà presente con uno stand dedicato proprio a Bastia Umbra nei giorni 16, 17 e 18 maggio 2026, per promuovere l’evento e far conoscere il progetto in anteprima. Lo staff dell’Associazione vi aspetterà, dunque, nella splendida cornice di Roscigno Vecchia, dal 4 al 6 settembre 2026, per vivere insieme questa nuova avventura targata Cilento Selvaggio.

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