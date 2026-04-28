Cilento

Incidente a Montecorice: si sgancia stabilizzatore di un camion e colpisce due auto, ferita una donna

Paura sulla Via del Mare a Case del Conte (Montecorice): un braccio meccanico si apre in corsa colpendo due vetture. Ferita una 42enne, miracolati i figli

Manuel Chiariello

Momenti di grande tensione nel pomeriggio di oggi lungo la Via del Mare, nel tratto che attraversa la frazione Case del Conte, nel Comune di Montecorice. Un insolito incidente stradale ha coinvolto tre veicoli, provocando il ferimento di una donna e seminando il panico tra i passanti e gli automobilisti in transito.

La dinamica: fatale lo sgancio dello stabilizzatore

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il sinistro è stato causato da un guasto tecnico a un mezzo pesante. Un dispositivo stabilizzatore di un camioncino si sarebbe improvvisamente aperto lateralmente mentre il veicolo era in movimento. L’elemento metallico, fuoriuscito dalla sua sede naturale in modo anomalo, ha terminato la sua corsa impattando violentemente contro due automobili che procedevano regolarmente sulla carreggiata opposta.

Ferita una 42enne: a bordo anche i figli e un animale domestico

L’impatto più critico ha riguardato una vettura guidata da una donna di 42 anni. A causa dell’urto con la barra metallica, i cristalli del veicolo sono andati in frantumi, colpendo la conducente. La donna viaggiava in compagnia dei suoi due figli minorenni e di un animale domestico; nonostante il forte shock e le ferite riportate, è rimasta sempre cosciente. Fortunatamente, non si registrano conseguenze fisiche per i bambini né per gli occupanti della seconda auto coinvolta nella carambola.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi della Polizia Locale

La donna ferita è stata accompagnata in ospedale da un familiare per i necessari accertamenti; le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso, seppur provato dall’accaduto, il conducente del camion, un giovane residente della zona.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale di Montecorice per i rilievi planimetrici e per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti per circa un’ora. Le operazioni di sgombero della carreggiata e la rimozione dei mezzi incidentati sono state gestite dal servizio di soccorso stradale Rega, che ha provveduto al ripristino della sicurezza del manto stradale.

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