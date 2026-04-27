Calcio

Dalla Serie D alla Promozione: ecco i gol delle squadre salernitane

La Gelbison approda ai palyoff, l'Ebolitana festeggia la promozione. Delusione Santa Maria per la retrocessione in Promozione. L'Agropoli vince ancora

Redazione Infocilento

La Gelbison vince ad Enna e conquista matematicamente i play off di Serie D. Un cammino in crescendo quello della squadra di Agovino dopo un avvio stentato.

L’Ebolitana conquista un punto a Castelpoto che vale la Serie D. Festa grande per gli eburini che dopo un decennio riconquistano la quarta serie nazionale.

Umori opposti a Santa Maria di Castellabate: i cilentani pareggiano in casa con l’Angri e retrocedono in Promozione dopo dieci anni.

Quaterna dell’Agropoli contro la Rocchese. La squadra di mister Squillante si prepara ai play off con rinnovato entusiasmo.

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