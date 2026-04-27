Dalla Serie D alla Promozione: ecco i gol delle squadre salernitane

La Gelbison vince ad Enna e conquista matematicamente i play off di Serie D. Un cammino in crescendo quello della squadra di Agovino dopo un avvio stentato.
L’Ebolitana conquista un punto a Castelpoto che vale la Serie D. Festa grande per gli eburini che dopo un decennio riconquistano la quarta serie nazionale.
Umori opposti a Santa Maria di Castellabate: i cilentani pareggiano in casa con l’Angri e retrocedono in Promozione dopo dieci anni.
Quaterna dell’Agropoli contro la Rocchese. La squadra di mister Squillante si prepara ai play off con rinnovato entusiasmo.