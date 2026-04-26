Prima categoria: i risultati del primo turno di Play off e Play out

È andato in scena oggi il primo turno della post season di Prima categoria, girone H. Ai play off l’Atletico Pisciotta vince 2 a 1 contro il Quadrivio, nella finale troverà lo Sporting Club Palomonte che ha battuto di misura l’SV Atletico Agropoli. Ai play out l’Akropolis batte il Campagna 3 a 1 e rimane in prima categoria. Al secondo turno in programma domenica 3 maggio, il Campagna se la vedrà contro il Faraone.

I play off

Quadrivio – Atletico Pisciotta 1 – 2

Sporting Club Palomonte – Sv Atletico Agropoli 1-0

I play out

Calcio Campagna – Akropolis 1-3