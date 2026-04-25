Elezioni a Polla 2026: ecco liste e candidati

A Polla saranno tre le liste in campo, sindaco uscente Massimo Loviso si ricandida con la lista “Pollesi per Polla”, una squadra che punta sulla continuità amministrativa. A sfidarlo c’è Gianluca De Lauso con la lista “Alternativa per Polla”, che mette insieme anche alcune figure già presenti nella precedente amministrazione. Terzo candidato è Francesco Casciano con la lista Italia dei Diritti, che completa il quadro di una sfida.
Ecco liste e candidati alle elezioni comunali di Polla
ALTERNATIVA PER POLLA
Candidato sindaco: Gianluca De Lauso
Giuseppe Curcio
Pierdomenico Di Benedetto
Emilio Manzione
Nicolina Mastroberti
Federica Mignoli
Vito Panzella
Antonio Pucciarelli
Alessia Spera
Luisa Trafuoci
Graciano Donato Antonio Vocca
Maria Volonnino
Fabio Volpe
ITALIA DEI DIRITTI
Candidato sindaco: Francesco Casciano
Daria Cafaro
Ginevra Piccirillo
Michele Maltempo
Anna Maria Postiglione
Massimo Gragnanelli
Corrado Salvatore Fella
Carlo Sacco
Giuseppe Marmo
Antonio Pisacane
Paolo Tierno
Maria Rosaria Miranda
Antonio Coiro
Lista Pollesi per Polla
Candidato sindaco: Massimo Loviso
Raffaele Cammardella
Giovanni Corleto
Giuseppe Curcio (detto Santanotte)
Piero Del Bagno (detto Gino)
Elisa Fernicola
Vincenzo Giuliano
Rosa Isoldi (detta Rossetta)
Annamaria Lopardo
Ivana Metitieri
Giovanna Valletta
Gerardo Villari
Carmine Volta