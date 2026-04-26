Magliano Vetere investe sulla mobilità sostenibile: ok ad una rete di ricarica per veicoli elettrici

Il Comune di Magliano Vetere investe sulla mobilità sostenibile, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Adriano Piano intende realizzare sul territorio comunale delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, in quanto considera lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Protocollo d’intesa con Enel X Way Italia

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di riqualificazione e rinnovamento del portafoglio immobiliare denominato “progetto Polis – case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Gruppo Poste Italiane. L’Ente ha pertanto approvato il relativo protocollo d’intesa con la società ENEL X Way Italia S.r.l; la stessa si occuperà della posa in opera e la relativa gestione della rete di ricarica per veicoli elettrici.

Magliano è soltanto uno degli ultimi comuni che hanno scelto di investire sulla mobilità elettrica, sono infatti sempre di più i soggetti che si avvalgono di veicoli a trazione elettrica parziale ed integrale. I benefici ambientali sono enormi: minore emissioni di PM 10 con conseguente miglioramento della qualità dell’aria e risparmio energetico con minor spreco di risorse.