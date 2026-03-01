Attualità

Ascea verso il futuro: sì alla rete di ricarica del progetto “Polis” di Poste Italiane

Maria Emilia Cobucci
Ricarca auto elettriche

La transizione digitale e sostenibile del Comune di Ascea segna un nuovo, importante traguardo. La Giunta Comunale ha infatti dato il via libera formale a un protocollo d’intesa strategico con il Gruppo Poste Italiane. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto denominato “Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale”, volto a potenziare le infrastrutture tecnologiche e di servizio nei piccoli e medi centri italiani.

Una rete di ricarica per la cittadinanza digitale

Al centro del provvedimento vi è l‘installazione di una rete di ricarica che promette di migliorare l’accessibilità ai servizi e promuovere la mobilità sostenibile sul territorio comunale. Il progetto “Polis“, promosso da Poste Italiane, mira a trasformare gli uffici postali in veri e propri hub di servizi digitali, facilitando il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Con l’approvazione di questo protocollo, Ascea si posiziona come un ente locale attivo nell’accogliere soluzioni all’avanguardia per l’efficientamento dei servizi pubblici.

Unanimità per lo sviluppo del territorio

La deliberazione è stata assunta con voti unanimi favorevoli, dopo aver acquisito i pareri necessari in ordine alla regolarità tecnica e contabile. La Giunta ha ritenuto la proposta “meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate”, confermando la volontà di procedere speditamente verso l’attuazione degli obiettivi previsti dal progetto “Polis”. L’accordo tra l’Amministrazione Comunale e Poste Italiane rappresenta un passo concreto verso una gestione più moderna e integrata del patrimonio infrastrutturale locale.

