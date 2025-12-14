Castelnuovo Cilento: Comune punta a realizzare una rete di ricarica per veicoli elettrici

Il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Gianluca D’Aiuto, intende installare dei sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del territorio comunale considerando lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

L’iniziativa

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di riqualificazione e rinnovamento del portafoglio immobiliare denominato “progetto Polis – case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Gruppo Poste Italiane. L’Ente ha pertanto approvato il relativo protocollo d’intesa con la società ENEL X Way Italia S.r.l; la stessa si occuperà della posa in opera e la relativa gestione della stazione di ricarica.

Il sistema di ricarica che verrà installato non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID ovvero altro strumento utilizzato per i servizi di pagamento elettronico secondo quanto indicato nel regolamento 2023/1804/UE.

I vantaggi

Castelnuovo è soltanto uno degli ultimi comuni che hanno scelto di investire sulla mobilità elettrica. I benefici ambientali sono enormi: minore emissioni di PM 10 con conseguente miglioramento della qualità dell’aria e risparmio energetico con minor spreco di risorse.

Sempre più comuni si affidano alle colonnine per la diffusa presenza di auto elettriche che offre degli incoraggianti vantaggi verso una maggiore sostenibilità ambientale nel mondo dei trasporti. Una delle principali cause dell’inquinamento, infatti, è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna.