Cilento

Elezioni a Celle di Bulgheria 2026: ecco liste e candidati

Scopri le liste e i candidati per le elezioni comunali a Celle di Bulgheria. Il sindaco uscente Gino Marotta sfida Gerardo Carro: tutti i nomi e le novità dei gruppi "In…Comune 2026" e "Un mondo migliore"

Maria Emilia Cobucci

Nel comune di Celle di Bulgheria sono due le liste che prenderanno parte alla prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale. A scendere nuovamente in campo è il Sindaco in carica Gino Marotta capolista del gruppo “In…Comune 2026”. Una lista rinnovata al suo interno con l’ingresso di nuove leve ma con la presenza anche di amministratori uscenti.

A dare battaglia alla lista “In…Comune” sarà quella capeggiata da Gerardo Carro capolista del gruppo politico “Un mondo migliore”, al cui interno vi è anche la presenza di quattro donne e dell’ex consigliere di maggioranza Angelo Carelli.

Le liste e i candidati per le elezioni comunali a Celle di Bulgheria

In…Comune 2026

Candidato sindaco: Gino Marotta
Paola Caputo
Antonio Guida detto Mazzolino
Domenico Mangia detto Pinto
Davide Marotta
Diego Marotta
Vincenzo Mastrolonardo detto  Mastro
Francesco Sarnicola detto Luca
Marica Sorrentino

“Un mondo migliore”

Candidato sindaco: Gerardo Carro
Raffaele Caputo
Angelo Carelli
Giuseppe Di Luca
Maria Assunta Fontana
Alessandra Guida
Giuseppe Guida
Luigi Moscatiello
Valentina Oricchio
Samantha Pepe
Sergio Vassallo

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