Elezioni a Celle di Bulgheria 2026: ecco liste e candidati

Nel comune di Celle di Bulgheria sono due le liste che prenderanno parte alla prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale. A scendere nuovamente in campo è il Sindaco in carica Gino Marotta capolista del gruppo “In…Comune 2026”. Una lista rinnovata al suo interno con l’ingresso di nuove leve ma con la presenza anche di amministratori uscenti.

A dare battaglia alla lista “In…Comune” sarà quella capeggiata da Gerardo Carro capolista del gruppo politico “Un mondo migliore”, al cui interno vi è anche la presenza di quattro donne e dell’ex consigliere di maggioranza Angelo Carelli.

Le liste e i candidati per le elezioni comunali a Celle di Bulgheria

In…Comune 2026

Candidato sindaco: Gino Marotta

Paola Caputo

Antonio Guida detto Mazzolino

Domenico Mangia detto Pinto

Davide Marotta

Diego Marotta

Vincenzo Mastrolonardo detto Mastro

Francesco Sarnicola detto Luca

Marica Sorrentino

“Un mondo migliore”

Candidato sindaco: Gerardo Carro

Raffaele Caputo

Angelo Carelli

Giuseppe Di Luca

Maria Assunta Fontana

Alessandra Guida

Giuseppe Guida

Luigi Moscatiello

Valentina Oricchio

Samantha Pepe

Sergio Vassallo