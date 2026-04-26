Cilento

Inseguimento a Capaccio Paestum: auto finisce fuori strada, due feriti gravi

Grave incidente a Capaccio Paestum: una coppia finisce in un fosso durante l'inseguimento di un'auto sospetta. Intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri

Alessandra Pazzanese

Grave incidente ieri sera a Capaccio Paestum: il sinistro è avvenuto nella curva che conduce a Capaccio Capoluogo. Due le persone ferite: A.M. e R.V., un uomo e una donna, entrambi trentenni e residenti a Capaccio. La corsa della coppia è finita in un fosso mentre i due inseguivano un’auto sospetta, pensando che a bordo ci fossero dei presunti ladri.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Entrambe le persone a bordo della vettura sono state trasportate presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dalle ambulanze del 118 giunte tempestivamente sul posto. È stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno provveduto a estrarre la coppia dalle lamiere dell’abitacolo.

Le condizioni dei feriti e le indagini in corso

Secondo le prime informazioni, sarebbero diverse le fratture agli arti riportate dai due malcapitati, attualmente ricoverati presso il nosocomio salernitano. I Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sarebbero state individuate auto sospette nella zona, ma le indagini proseguono per fare luce sulla vicenda.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.