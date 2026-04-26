Inseguimento a Capaccio Paestum: auto finisce fuori strada, due feriti gravi

Grave incidente ieri sera a Capaccio Paestum: il sinistro è avvenuto nella curva che conduce a Capaccio Capoluogo. Due le persone ferite: A.M. e R.V., un uomo e una donna, entrambi trentenni e residenti a Capaccio. La corsa della coppia è finita in un fosso mentre i due inseguivano un’auto sospetta, pensando che a bordo ci fossero dei presunti ladri.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Entrambe le persone a bordo della vettura sono state trasportate presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dalle ambulanze del 118 giunte tempestivamente sul posto. È stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno provveduto a estrarre la coppia dalle lamiere dell’abitacolo.

Le condizioni dei feriti e le indagini in corso

Secondo le prime informazioni, sarebbero diverse le fratture agli arti riportate dai due malcapitati, attualmente ricoverati presso il nosocomio salernitano. I Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sarebbero state individuate auto sospette nella zona, ma le indagini proseguono per fare luce sulla vicenda.