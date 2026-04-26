Blitz ambientale a Capaccio Paestum: sequestrata azienda zootecnica per scarichi illeciti di reflui

Continua senza sosta l’attività di controllo del territorio e di tutela ambientale promossa dall’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum.

L’operazione

Nella giornata di venerdì scorso, la Polizia Municipale, sotto la direzione del Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, ha condotto un’importante operazione tecnica e amministrativa finalizzata al contrasto dell’inquinamento ambientale.

L’intervento, che ha visto la preziosa collaborazione del personale del WWF Italia – Nucleo di Salerno e dei volontari del N.O.E.T.A.A. (Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente) della sede di Capaccio, si è concentrato sulla vigilanza delle aziende zootecniche e sulla corretta gestione dei relativi reflui, per prevenire la contaminazione di suolo e acque.

I dettagli dell’operazione

Gli agenti hanno sottoposto a sequestro penale un’azienda zootecnica bufalina situata in località Seliano, estesa su una superficie di circa 15.000 Mq. Al momento del blitz, la struttura ospitava circa 270 capi bufalini. Durante l’ispezione sono state accertate gravi irregolarità infrastrutturali volte allo smaltimento illecito dei rifiuti:

Scarichi illeciti: È stata individuata una vasca di raccolta liquami collegata a tubazioni che convogliavano i reflui direttamente nei terreni circostanti.

Sversamenti nei canali: Una seconda vasca, dotata di pompa sommersa, permetteva lo scarico abusivo dei liquami direttamente nel canale consortile.

I provvedimenti

L’area e le strutture sono state poste sotto sequestro e sono ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per le contestazioni relative ai reati di inquinamento ambientale e scarico non autorizzato. A carico dei responsabili, oltre al procedimento penale, è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi.

Dichiarazione del Sindaco Gaetano Paolino

“La tutela del nostro patrimonio naturale non ammette deroghe. Questa operazione testimonia la fermezza con cui l’Amministrazione contrasta ogni condotta che possa mettere a rischio l’ambiente e la salute dei cittadini. Non permetteremo che la gestione illecita dei reflui comprometta l’ecosistema del nostro territorio.

La presenza costante della Polizia Municipale e la sinergia con le associazioni ambientaliste sono la nostra risposta a chi pensa di poter operare fuori dalle regole”, conclude.