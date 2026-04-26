Maria Marotta: doppio impegno internazionale per la cilentana

Importanti designazioni internazionali hanno visto in ambito femminile protagonista la scuola arbitrale italiana. Presente tra i direttori di gara designati per i match tra le maggiori nazionali anche la cilentana Maria Marotta.

Maria Marotta internazionale da dieci anni

Il fischietto classe ’84, originario di San Giovanni a Piro, sul finire del 2025 era stato confermato tra gli arbitri internazionali per il 2026. Il direttore di gara della Sezione di Sapri è presente nel registro internazionale dal 2016 anno nel quale debuttò nel match di qualificazione agli Europei femminili del 2017 tra Bielorussia e Slovenia.

I match internazionale della cilentana dei giorni scorsi

Il 14 aprile per la sfida tra Israele – Lussemburgo ad arbitrare, la gara valida per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2027 in Brasile, è stata Maria Marotta. La cilentana è stata affiancata dalle assistenti Veronica Martinelli e Silvia Scipione mentre Silvia Gasperotti è stato il IV ufficiale.

Marotta, che nel 2021 è stata designata per dirigere la sfida Reggina-Frosinone diventando la prima donna di sempre ad arbitrare una gara di Serie B, è tornata nuovamente in campo.

Sabato 18 aprile, sempre per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del prossimo anno, per la gara Francia-Olanda, giocata presso lo Stade Abbé-Deschamps di Auxerre, a dirigere il match è stata, invece, Maria Sole Ferrieri Caputi. Il direttore di gara di Livorno è stata affiancata da un altro team arbitrale quasi esclusivamente italiano. Come assistenti presenti Stefania Genoveffa Signorelli oltre all’inglese Carney mentre il quarto ufficiale era proprio Maria Marotta.

Oggi si torna in campo in Serie C

Maria Marotta oggi sarà presente in Serie C, dove l’undici aprile aveva diretto Vicenza-Novara. La cilentana, che nel 2021 è stata la prima donna in assoluto a dirigere una partita di Coppa Italia tra Cosenza – Monopoli, sarà il quarto ufficiale della sfida del girone C tra il Benevento, promosso in Serie B, e i pugliesi dell’Audace Cerignola