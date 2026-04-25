Promozione: il Città di Campagna vince il campionato

Il Città di Campagna batte il Victoria Marra con un sonoro 5-0 e conquista la promozione in Eccellenza. La squadra di Mario Pietropinto ha messo a segno un autentico capolavoro: 23 vittorie, 4 pareggi e solo 4 sconfitte.

La vittoria

La vittoria del girone D di Promozione è il coronamento di una stagione straordinaria, dove i granata hanno mantenuto la vetta per quasi tutta la durata del campionato, oltre ad aver espresso un calcio ben oltre la categoria.

Decisivi i marcatori

Su tutti decisivi i migliori marcatori: le reti di Corsaro, Anzalone e Santucci hanno dato una spinta forte per vincere delle partite importanti in snodi cruciali della stagione.

È un risultato da sogno per il club e la città di Campagna, che il prossimo anno disputerà il massimo campionato regionale.