Cronaca

Incidente stradale sulla SP Teggiano-Polla, scontro tra due auto: due i feriti

Due le auto coinvolte nello scontro, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo. Ad avere la peggio è stata la Panda, che dopo l’impatto si è ribaltata

Erminio Cioffi

Incidente stradale nella serata di oggi lungo la Provinciale che collega Teggiano a Polla, nel tratto al confine con il territorio di San Pietro al Tanagro.

La dinamica

Due le auto coinvolte nello scontro, una Fiat Panda e un’Alfa Romeo, che per cause ancora in fase di accertamento si sono urtate finendo poi fuori carreggiata, nei terreni laterali. Ad avere la peggio è stata la Panda, che dopo l’impatto si è ribaltata.

I soccorsi

A bordo della vettura una coppia originaria di Sant’Arsenio, rimasta ferita e soccorsa dal personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto presso l’ospedale di Polla per le cure del caso. Nell’altra auto viaggiava una donna, anche lei coinvolta nell’incidente.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dal sinistro.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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