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25 Aprile nel Cilento: la memoria della Liberazione unisce il Cilento

L'Italia celebra il 25 Aprile: focus sulle cerimonie nel Cilento. Da Agropoli a Castellabate e Vallo della Lucania, fino al ricordo dei bombardamenti a Sapri, la memoria della libertà resta viva

Alessandro Pippa

L’Italia celebra il 25 Aprile con una serie di appuntamenti istituzionali volti a commemorare la liberazione dall’occupazione nazista e dal fascismo, avvenuta grazie all’azione della Resistenza e delle forze Alleate. Si tratta di un giorno cruciale per la storia del Paese, onorato in ogni località, dai grandi centri urbani ai piccoli borghi, per rinnovare l’impegno verso i valori di libertà e democrazia.

Il corteo della memoria ad Agropoli e Vallo della Lucania

Ad Agropoli, la celebrazione è stata scandita da un corteo silenzioso partito dal municipio. La marcia ha raggiunto il monumento ai caduti dove, come da consuetudine, è stata deposta una corona d’alloro in segno di profondo rispetto per chi ha sacrificato la vita per la patria. Manifestazione simile nel centro di Vallo della Lucania dove nel suo intervento il sindaco Antonio Sansone ha ricordato il valore della resistenza e di quanti hanno vissuto l’inferno della prigionia.

Castellabate: tra solennità e tradizione religiosa

A Castellabate, la cerimonia del 25 Aprile si è svolta presso il porto turistico di San Marco, sul molo Velella. All’evento hanno preso parte numerosi cittadini, autorità civili e rappresentanze locali. È stato un momento sobrio e sentito per rendere omaggio ai protagonisti della Liberazione. La deposizione della corona e il raccoglimento dei presenti hanno caratterizzato una funzione semplice ma significativa, che quest’anno ha assunto un valore simbolico ancora più forte: la ricorrenza è infatti coincisa con la festa di San Marco Evangelista, patrono della frazione.

Sapri e il ricordo del tragico 1943

Particolarmente toccanti le celebrazioni a Sapri, città profondamente segnata dai conflitti bellici. La memoria è tornata al 1943, anno cruciale per la liberazione, durante il quale il centro abitato fu duramente colpito dai bombardamenti delle forze Alleate. Un tributo doveroso per non dimenticare i 34 raid aerei che causarono la perdita di 83 vite umane, ferite ancora aperte nel tessuto storico della comunità saprese.

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