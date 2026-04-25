Attualità

Salerno celebra la Liberazione: medaglia d’onore al comune di Olevano sul Tusciano

Salerno ricorda l'81° anniversario della Liberazione. Cerimonia solenne in Piazza Vittorio Veneto e consegna della Medaglia d'Oro al merito civile a Olevano sul Tusciano

Federica Inverso

Una giornata di memoria collettiva per riaffermare i valori fondanti della Repubblica. Salerno celebra l’81° anniversario della Liberazione con una cerimonia intensa e partecipata che ha visto il cuore delle celebrazioni presso piazza Vittorio Veneto.

Nel corso dell’evento, si sono tenuti i solenni onori ai caduti con la deposizione delle corone d’alloro presso il Monumento ai Caduti, un gesto simbolico per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà del Paese.

Il riconoscimento a Olevano sul Tusciano

Momento particolarmente significativo della mattinata è stata la consegna, da parte del Prefetto Francesco Esposito, della medaglia d’oro al merito civile conferita dal Presidente della Repubblica al Comune di Olevano sul Tusciano.

Il prestigioso riconoscimento è legato ai tragici eventi del Secondo conflitto mondiale avvenuti il 14 settembre 1943, un tributo dovuto alla memoria e al coraggio della comunità locale durante i difficili anni della guerra.

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