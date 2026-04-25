Serena Brancale sceglie Agropoli: il “Sacro Tour” scalda i motori nel cuore del Cilento

Agropoli si trasforma in un palcoscenico d’eccezione per Serena Brancale. La nota artista italiana ha infatti scelto il Cineteatro della città come base per le prove del suo nuovo progetto live, “SACRO TOUR”, che nei prossimi mesi la porterà ad esibirsi in Italia e in alcune delle principali città europee.

Una scelta d’atmosfera tra Agropoli e Paestum

Una scelta non casuale, quella della cantante, che ha deciso di immergersi nell’atmosfera autentica del Cilento per preparare uno spettacolo che si preannuncia intenso e coinvolgente. La Brancale resterà sul posto per diversi giorni, dividendosi tra Agropoli e Paestum.

A testimoniare la sua presenza sul territorio è stata la stessa cantante sui social, riprendendo alcuni backstage dell’allestimento scenografico del palco e della sua troupe impegnata nel definire gli ultimi dettagli organizzativi. Qualche fan, accortosi della sua presenza, si è subito presentato nei pressi del cineteatro per scattare qualche foto, alla quale l’artista non si è di certo sottratta.

Il debutto internazionale del “Sacro Tour”: da Londra a Madrid

Il tour rappresenta una nuova tappa del suo percorso artistico: un viaggio musicale capace di fondere energia, sensibilità e una forte identità sonora, elementi che da sempre contraddistinguono la sua carriera.

Ad aprire il “SACRO TOUR” saranno tre date speciali fuori dai confini nazionali: Londra, Madrid e Barcellona. Un debutto internazionale che conferma la crescente attenzione del pubblico europeo nei confronti dell’artista, pronta a portare il suo stile unico oltre i confini italiani.