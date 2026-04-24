Campionati Provinciali

Promozione, l’ultimo ruggito al “Guariglia”: l’Agropoli sfida la Rocchese

L'Agropoli di Mister Squillante affronta l'ultima sfida in casa contro la Rocchese. Obiettivo: blindare il miglior piazzamento playoff e continuare la striscia di vittorie

Augusto Salerno

Ultima partita casalinga in stagione per i delfini. L’Agropoli torna in campo dopo il turno di riposo, che ha permesso ai delfini di ricaricare le pile per un rush finale ricco di emozioni, con l’auspicio di chiudere la stagione il 24 maggio, data della finalissima playoff.

Il mese dei sogni

Il mese dei sogni inizia domani, sabato 25 aprile: al “Guariglia” arriva la Rocchese, una squadra ferma al settimo posto con 45 punti e che non ha più nulla da chiedere al suo campionato. Per i rossoblu è anche l’ultima partita stagionale, considerato che domenica prossima sconterà il turno di riposo, per cui chiuderà al “Guariglia” il suo campionato.

Obiettivo: continuità

L’Agropoli vuole dare continuità di risultati e prestazioni, dopo le ottime 4 vittorie consecutive, arrivate esclusivamente con la nuova gestione tecnica di Squillante. I delfini vanno a caccia del miglior piazzamento possibile, nonostante sembri abbastanza difficile che il Città di Pontecagnano e l’Atletico Pagani possano perdere punti; ciononostante è importante vincere per arrivare ai playoff con grande fiducia e prepararsi a un cammino che si augura essere il più lungo possibile.

Le parole di Mister Squillante

“Non volevo che arrivasse mai la sosta, ma i ragazzi hanno lavorato con grande felicità e applicazione, quindi il tempo è passato velocemente. Capozzoli è ancora out, ma sta recuperando alla grande, Costantino è squalificato, abbiamo poi qualche diffidato, per cui dobbiamo stare attenti in ottica playoff. Voglio che i ragazzi affrontino questa gara così come hanno affrontato il Campagna, il Pompei, il San Gregorio: la prestazione ti dà il risultato, nelle ultime partite abbiamo fatto bottino pieno perché lo abbiamo meritato.”

L’appuntamento con Agropoli-Rocchese è fissato a sabato alle ore 16.30 live su tutti i canali InfoCilento.

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