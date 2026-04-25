Elezioni a Campagna 2026: ecco liste e candidati

Campagna si prepara a tornare alle urne il prossimo 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco, dopo la sfiducia che ha posto fine all’amministrazione guidata da Biagio Luongo. Oggi sono state presentate le liste. Inizia la campagna elettorale. Appuntamento che segna un passaggio cruciale per il futuro politico e amministrativo della città.
Corsa a tre per la carica di sindaco
Come già preannunciato, saranno tre i candidati in corsa per la carica di primo cittadino: Adele Amoruso, avvocato; Livio Moscato, anch’egli avvocato; e Pierfrancesco D’Ambrosio, ingegnere. Tre profili diversi per formazione, ma accomunati da un elemento fondamentale: l’esperienza politica e amministrativa maturata negli anni. Tutti e tre, infatti, hanno già avuto ruoli nella gestione della cosa pubblica e si presentano agli elettori con un bagaglio di competenze e conoscenze del territorio.
Al centro delle rispettive candidature c’è la volontà di rilanciare Campagna, puntando su cambiamento, sviluppo e crescita. Le parole chiave di questa tornata elettorale sembrano essere proprio rinnovamento e continuità amministrativa, in un equilibrio che ciascun candidato cercherà di interpretare secondo la propria visione. La campagna elettorale entra ora nel vivo, con i cittadini chiamati a valutare programmi, idee e prospettive per il futuro della comunità. Il conto alla rovescia è iniziato: Campagna si prepara a scegliere la sua nuova guida.
Campagna: le liste per le elezioni comunali
Candidato sindaco
Livio Moscato
Lista “Corso Alternativo”
Salito Valeria
Buccella Jolanda
Caponigro Fortunato de FORTU
Colangelo Federica
D’Ambrosio Maria Rosaria
De Lorenzo Luca
Fortunato Silvana
Guarnieri Massimin
Letteriello Angelo
Maggi Simona
Moscato Mario
Paldo Valerio
Piccirillo Angela
Pinto Marzia
Santimone Giuseppina
Scotese Francesca
Lista “Nuovi orizzonti”
Mastrolla Diego
Busillo Erminio
Caranese Anna Nicoletta
Catalano Francesca
Cerrone Angelica
Cerrone Giovanna
Chiariello Anita
D’Amato Miriana
D’Ambrosio Maria Luigia
Fido Martina
Glielmi Gerardo detto Vito
Perruso Gerardo
Pomo Gerardo
Rocco Gerardo
Santuffi Fulvio Junior
Selvaggio Maria Rosa
Lista “Campagna Democratica”
Luca D’Ambrosio
Alberto Campanaro
Michele Cerrone
Marisa Viggiqno
Virginia Fasano
Rosa Manzione
Federico Caiazzo
Maria Di Stefano
Alessia Palma Sorano
MariaPia Papaccio
Sonia D’Ambrosio
Carmela D’Angiò
Michele Gioia
Luigi Guarracino
Antonio Russo
Mirra Gelsomino
Candidato sindaco
Adele Amoruso
Lista “Campagna 2.0”
Arena Michelina
Bonavoglia Angelo
Buccella Cosimo
Busillo Carmine
Calabrese Stefania
Ceriale Michela
Del Giudice Giulio
Di Cunzolo Alex
Glielmi Martina
Iovene Luigi
Ischero Noemi
Magliano Liberato
Moscato Chiara
Pepe Vincenzo
Stabile Rita
Tommasiello Enrico
Lista “Campagna Futura”
Aiello Armando
Busillo Gerardina
Cerrone Miriana
Di Bianco Antonella
D’ambrosio Vito
Fernando Michele
Gibboni Luigi
Guarnieri Cosimo
Magliano Diego
Magliano Donatella
Maglio Clara
Marchetta Maria Angelina detta Angela
Masucci Roberta
Moccaldi Annarita
Plaitano Cristian
Reppuccia Preziosa
Lista “Esperienza e futuro”
Adelizzi Gianvito
Apicella Benedetta
D’angelo Claudio
D’elia Maria
Di Cosimo Federica
Giolitto Giancarlo
Macedonia Luigi
Magliano Sara
Minervini Mario
Mirra Angela
Nigro Enrica
Naimoli Raffaele
Scaglione Vito
Squitieri Angelo
Tolomeo Fosca
Tommasiello Sabrina
Lista “Generazione Domani”
Caputo Martina
D’alessandro Antonella
De Luna Angelo
Granito Gina
Maggio Antonio
Magliano Giacomo
Pagano Chiara
Parisi Gerardo
Persano Antonino
Pisani Alessio
Rigillo Francesca
Santangelo Carmine
Soriero Palma
Sorrentino Vincenzo
Stabile Marianna
Strollo Gerardo
Lista “Insieme per Campagna”
Buccella Marco
Caloia Angelo
Cardiello Anna Stefania
Ciao Gerardina
Clarizia Roberto
Fasano Loris Giuseppe
Gioi Anna
Granito Elisabetta
Gugliucciello Maria
Letteriello Concetta
Maiorano Debora
Naimoli Liberato
Palladino Donato
Santangelo Asia
Tommasiello Lelio
Vitale Cosimina Noemi
Candidato sindaco
Pierfrancesco D’Ambrosio
Lista “Battiti per me”
Magliano Pietro
Giordano Amedeo
D’Ambrosio Pasquale
Romanzi Sara
Pagano Marika
Papace Monica
D’Alessandro Vincenzo
Diciannove Liberato
Rufolo Francesca Pia
Del Vecchio Daniela
Rosati Rita
Marzullo Mirko
Materazzo Carmela
Iorio Giada
Galdi Anna
Migliorino Pier
Lista “Campagna Possibile”
Altieri Annalisa
Apicella Giuseppe
Busillo Fioresta Monica Federica
Ceriale Liberato
Cerro Vito
D’Ambrosio Antonino detto Fattore
D’Ambrosio Federica
De Luna Pompilio
Izzo Valentino
Leonardi Lembo Anna Rita
Maffia Alessio
Maratea Immacolata
Riviello Raffaella
Spiotta Sabrina
Stassano Domenico
Vella Francesco
Lista “Campagna Attiva”
Cubicciotti Remo
Giorgio Antonietta
Mirra Gaetano
Antoniello Rosaria
Caponigro Antonino detto Camillo
Casaburi Lucia
Geirola Silvana
Gilemi Catia
Ippolito Dario
Iuorio Daniele
Izzo Francesca
Maglio Concetta
Palladino Raffaella
Rocco Adele
Babino Daniela
Amore Alessandro
Lista “Per Campagna”
D’Alessandro Cosimina
Marmo Alessia
Iuorio Giovanni
Trotta Michele
Mirra Marika
Fasano Antonio
Ciao Teresa
Catapano Marika
Hoasa Viorica
Perruso Cosimina
Maggio Alberto Teodoro
Mansi Stefania
Cerrone Angela
La Torraca Amalia
Mingo Gerardo
Glielmi Alessandro