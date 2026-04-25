Elezioni a Campagna 2026: ecco liste e candidati

Campagna si prepara a tornare alle urne il prossimo 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco, dopo la sfiducia che ha posto fine all’amministrazione guidata da Biagio Luongo. Oggi sono state presentate le liste. Inizia la campagna elettorale. Appuntamento che segna un passaggio cruciale per il futuro politico e amministrativo della città.

Corsa a tre per la carica di sindaco

Come già preannunciato, saranno tre i candidati in corsa per la carica di primo cittadino: Adele Amoruso, avvocato; Livio Moscato, anch’egli avvocato; e Pierfrancesco D’Ambrosio, ingegnere. Tre profili diversi per formazione, ma accomunati da un elemento fondamentale: l’esperienza politica e amministrativa maturata negli anni. Tutti e tre, infatti, hanno già avuto ruoli nella gestione della cosa pubblica e si presentano agli elettori con un bagaglio di competenze e conoscenze del territorio.

Al centro delle rispettive candidature c’è la volontà di rilanciare Campagna, puntando su cambiamento, sviluppo e crescita. Le parole chiave di questa tornata elettorale sembrano essere proprio rinnovamento e continuità amministrativa, in un equilibrio che ciascun candidato cercherà di interpretare secondo la propria visione. La campagna elettorale entra ora nel vivo, con i cittadini chiamati a valutare programmi, idee e prospettive per il futuro della comunità. Il conto alla rovescia è iniziato: Campagna si prepara a scegliere la sua nuova guida.

Campagna: le liste per le elezioni comunali

Candidato sindaco

Livio Moscato

Lista “Corso Alternativo”

Salito Valeria

Buccella Jolanda

Caponigro Fortunato de FORTU

Colangelo Federica

D’Ambrosio Maria Rosaria

De Lorenzo Luca

Fortunato Silvana

Guarnieri Massimin

Letteriello Angelo

Maggi Simona

Moscato Mario

Paldo Valerio

Piccirillo Angela

Pinto Marzia

Santimone Giuseppina

Scotese Francesca

Lista “Nuovi orizzonti”

Mastrolla Diego

Busillo Erminio

Caranese Anna Nicoletta

Catalano Francesca

Cerrone Angelica

Cerrone Giovanna

Chiariello Anita

D’Amato Miriana

D’Ambrosio Maria Luigia

Fido Martina

Glielmi Gerardo detto Vito

Perruso Gerardo

Pomo Gerardo

Rocco Gerardo

Santuffi Fulvio Junior

Selvaggio Maria Rosa

Lista “Campagna Democratica”

Luca D’Ambrosio

Alberto Campanaro

Michele Cerrone

Marisa Viggiqno

Virginia Fasano

Rosa Manzione

Federico Caiazzo

Maria Di Stefano

Alessia Palma Sorano

MariaPia Papaccio

Sonia D’Ambrosio

Carmela D’Angiò

Michele Gioia

Luigi Guarracino

Antonio Russo

Mirra Gelsomino

Candidato sindaco

Adele Amoruso

Lista “Campagna 2.0”

Arena Michelina

Bonavoglia Angelo

Buccella Cosimo

Busillo Carmine

Calabrese Stefania

Ceriale Michela

Del Giudice Giulio

Di Cunzolo Alex

Glielmi Martina

Iovene Luigi

Ischero Noemi

Magliano Liberato

Moscato Chiara

Pepe Vincenzo

Stabile Rita

Tommasiello Enrico

Lista “Campagna Futura”

Aiello Armando

Busillo Gerardina

Cerrone Miriana

Di Bianco Antonella

D’ambrosio Vito

Fernando Michele

Gibboni Luigi

Guarnieri Cosimo

Magliano Diego

Magliano Donatella

Maglio Clara

Marchetta Maria Angelina detta Angela

Masucci Roberta

Moccaldi Annarita

Plaitano Cristian

Reppuccia Preziosa

Lista “Esperienza e futuro”

Adelizzi Gianvito

Apicella Benedetta

D’angelo Claudio

D’elia Maria

Di Cosimo Federica

Giolitto Giancarlo

Macedonia Luigi

Magliano Sara

Minervini Mario

Mirra Angela

Nigro Enrica

Naimoli Raffaele

Scaglione Vito

Squitieri Angelo

Tolomeo Fosca

Tommasiello Sabrina

Lista “Generazione Domani”

Caputo Martina

D’alessandro Antonella

De Luna Angelo

Granito Gina

Maggio Antonio

Magliano Giacomo

Pagano Chiara

Parisi Gerardo

Persano Antonino

Pisani Alessio

Rigillo Francesca

Santangelo Carmine

Soriero Palma

Sorrentino Vincenzo

Stabile Marianna

Strollo Gerardo

Lista “Insieme per Campagna”

Buccella Marco

Caloia Angelo

Cardiello Anna Stefania

Ciao Gerardina

Clarizia Roberto

Fasano Loris Giuseppe

Gioi Anna

Granito Elisabetta

Gugliucciello Maria

Letteriello Concetta

Maiorano Debora

Naimoli Liberato

Palladino Donato

Santangelo Asia

Tommasiello Lelio

Vitale Cosimina Noemi

Candidato sindaco

Pierfrancesco D’Ambrosio

Lista “Battiti per me”

Magliano Pietro

Giordano Amedeo

D’Ambrosio Pasquale

Romanzi Sara

Pagano Marika

Papace Monica

D’Alessandro Vincenzo

Diciannove Liberato

Rufolo Francesca Pia

Del Vecchio Daniela

Rosati Rita

Marzullo Mirko

Materazzo Carmela

Iorio Giada

Galdi Anna

Migliorino Pier

Lista “Campagna Possibile”

Altieri Annalisa

Apicella Giuseppe

Busillo Fioresta Monica Federica

Ceriale Liberato

Cerro Vito

D’Ambrosio Antonino detto Fattore

D’Ambrosio Federica

De Luna Pompilio

Izzo Valentino

Leonardi Lembo Anna Rita

Maffia Alessio

Maratea Immacolata

Riviello Raffaella

Spiotta Sabrina

Stassano Domenico

Vella Francesco

Lista “Campagna Attiva”

Cubicciotti Remo

Giorgio Antonietta

Mirra Gaetano

Antoniello Rosaria

Caponigro Antonino detto Camillo

Casaburi Lucia

Geirola Silvana

Gilemi Catia

Ippolito Dario

Iuorio Daniele

Izzo Francesca

Maglio Concetta

Palladino Raffaella

Rocco Adele

Babino Daniela

Amore Alessandro

Lista “Per Campagna”

D’Alessandro Cosimina

Marmo Alessia

Iuorio Giovanni

Trotta Michele

Mirra Marika

Fasano Antonio

Ciao Teresa

Catapano Marika

Hoasa Viorica

Perruso Cosimina

Maggio Alberto Teodoro

Mansi Stefania

Cerrone Angela

La Torraca Amalia

Mingo Gerardo

Glielmi Alessandro



