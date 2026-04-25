Elezioni a Laurino 2026: ecco liste e candidati

Corsa a due anche a Laurino, dove il sindaco uscente, Romano Gregorio, non si è riproposto alla guida del Comune cilentano. Un nome a lui molto familiare, tuttavia, spicca tra i candidati: quello del fratello Francesco Gregorio, che capeggia la lista “Viviamo Laurino e Villa”.

Il candidato sindaco Francesco Gregorio compete con un’altra lista, guidata da Paolo Fiorentino Nese, su cui fino all’ultimo minuto prima della presentazione era stato mantenuto il massimo riserbo. La compagine di Fiorentino Nese è stata denominata “L’alternativa – Uniti per Laurino e Villa Littorio”.

Ecco liste e candidati per le elezioni comunali di Laurino

Lista “Viviamo Laurino e Villa”

Candidato sindaco

Francesco Gregorio

Consiglieri

Giovanni “Gianni” Coccaro

Anna Di Motta

Renata Fiasco

Alessandro Iorio

Gianluca Nese

Nunzio Nicoletti

Antonio Pipolo

Fernando “Nando” Roberto

Massimiliano Schiaor

Francesco “Fra” Senatore

Lista “L’alternativa – Uniti per Laurino e Villa Littorio”

Candidato sindaco

Paolo Fiorentino Nese

Consiglieri

Maurizio Di Nome

Valentino Roselli

Franco Coccaro

Nicola Gnazzo

Ennio Giovanni Gregorio

Francesco Petraglia

Gianluigi Pipolo

Ilaria Pipolo