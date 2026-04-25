Cilento

Elezioni a Laurino 2026: ecco liste e candidati

Laurino al voto: tramonta l'era di Romano Gregorio, ma spunta il fratello Francesco con la lista "Viviamo Laurino e Villa". A sfidarlo Paolo Fiorentino Nese e la sua lista "Alternativa". Scopri tutti i dettagli della sfida elettorale

Alessandra Pazzanese

Corsa a due anche a Laurino, dove il sindaco uscente, Romano Gregorio, non si è riproposto alla guida del Comune cilentano. Un nome a lui molto familiare, tuttavia, spicca tra i candidati: quello del fratello Francesco Gregorio, che capeggia la lista “Viviamo Laurino e Villa”.

Il candidato sindaco Francesco Gregorio compete con un’altra lista, guidata da Paolo Fiorentino Nese, su cui fino all’ultimo minuto prima della presentazione era stato mantenuto il massimo riserbo. La compagine di Fiorentino Nese è stata denominata “L’alternativa – Uniti per Laurino e Villa Littorio”.

Ecco liste e candidati per le elezioni comunali di Laurino

Lista “Viviamo Laurino e Villa”

Candidato sindaco
Francesco Gregorio

Consiglieri
Giovanni “Gianni” Coccaro
Anna Di Motta
Renata Fiasco
Alessandro Iorio
Gianluca Nese
Nunzio Nicoletti
Antonio Pipolo
Fernando “Nando” Roberto
Massimiliano Schiaor
Francesco “Fra” Senatore

Lista “L’alternativa – Uniti per Laurino e Villa Littorio”

Candidato sindaco
Paolo Fiorentino Nese

Consiglieri
Maurizio Di Nome
Valentino Roselli
Franco Coccaro
Nicola Gnazzo
Ennio Giovanni Gregorio
Francesco Petraglia
Gianluigi Pipolo
Ilaria Pipolo

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